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"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне - РИА Новости, 22.11.2023
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08:00 22.11.2023 (обновлено: 12:17 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/bazy-1910877885.html
"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне
"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне - РИА Новости, 22.11.2023
"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне
Военные базы на Ближнем Востоке десятилетиями были для США инструментом влияния. Однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта ситуация... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:00
2023-11-22T12:17
сша
ирак
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
сирия
иран
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Военные базы на Ближнем Востоке десятилетиями были для США инструментом влияния. Однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта ситуация меняется. Новые реалии обнажили главную уязвимость Пентагона.Под угрозойЗа последние полтора месяца американские объекты на Ближнем Востоке подверглись атакам 66 раз, сообщили в оборонном ведомстве. Из них 34 — в Сирии, причем большинство ударов пришлось по нефтяным месторождениям:Но нефтебазами, где американцы занимаются контрабандой топлива, дело не ограничилось. Мишенью стали объекты, необходимые для поддержки курдов в приграничных с Турцией и Ираком районах. Ат-Танф, в свою очередь, обеспечивает контроль над лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на юге страны.В Ираке ситуация для Вашингтона не лучше — 32 атаки, целями которых становились объекты ВВС:В результате этих нападений пострадало более 60 американцев, один умер от остановки сердца, пытаясь укрыться от беспилотника. Так что поставки систем THAAD и Patriot, о которых глава Пентагона Ллойд Остин говорил в октябре, помогли лишь отчасти.Резкий всплескПримечательно, что с января по октябрь военные объекты США в этих двух странах подвергались атакам лишь семь раз. Однако с 17 октября число инцидентов существенно возросло. Более того, нападения за минувший месяц составляют треть от общего числа за весь президентский срок Джо Байдена.Такая тенденция отражает радикальное изменение положения американцев в этом нестабильном регионе. "Масштабы и возможности атак, которые наши силы увидят в ближайшем или среднесрочном будущем, окажутся невообразимо хуже, чем те, что мы пережили во время холодной войны", — заявил помощник замначальника штаба ВВС США Томас Лохед на прошлой неделе.Дополнительная проблема для Вашингтона заключается в том, что ему сложно что-то противопоставить. Хотя все средства есть: и истребители — от F-15 до F-35, и богатый выбор беспилотников, включая Global Hawk и Reaper, и даже две авианосные группы, направленные в регион после 7 октября.До недавнего времени, как отмечает Associated Press, Штаты отвечали на атаки толкьо в Сирии — трижды. В частности, в Пентагоне утверждают, что 27 октября истребители ударили по двум складам в Аль-Букамале, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции. Затем 8 ноября сбросили бомбы на аналогичный объект неподалеку от Майсулуна в Дейр-Эз-Зоре, а спустя четыре дня — на тренировочный центр в провинции Маядин.Однако минувшей ночью американским ударам подверглись и объекты в Ираке.Слабый ответ"Пентагон заявляет, что удары привели к сокращению военных запасов иранских прокси и сделали эти объекты непригодными для использования. Однако критики утверждают, что ответные действия меркнут по сравнению с 60 нападениями и ранеными американцами. Что важнее, Штаты не могут положить конец этим атакам", — отмечает Associated Press.Столь формальная реакция объясняется несколькими факторами, убежден журналист-международник Аббас Джума. "США осознанно бьют только по прокси, которые не могут представлять угрозы для их государственной безопасности, — утверждает он. — В Белом доме понимают, что более радикальный ответ может повлечь дальнейшую эскалацию, которая совершенно не в их интересах. Вашингтон не хочет полномасштабной войны с Ираном и всячески старается ее избежать. Именно поэтому ответ выходит таким сдержанным. У Тегерана много ракетного вооружения и беспилотников, есть гиперзвук, так что в случае конфликта для американских солдат не будет безопасного места на Ближнем Востоке".Джума отмечает, что Иран, в свою очередь, готов реагировать адекватно, хоть и не стремится к прямому конфликту. "В качестве примера можно привести убийство Кассема Сулеймани в Багдаде американцами, после которого Корпус стражей исламской революции — причем сам, а не силами прокси — нанес ракетный удар по американским базам в Ираке", — напоминает он.При этом, по его словам, сейчас сложно предугадать шаги Вашингтона. Например, не стоит ждать "очередного бегства США, которое мы видели в Афганистане"."Видимо, они рассчитывают, что сохранят контроль над ситуацией и не позволят скатиться ей до открытого конфликта", — допускает аналитик.А это значит, что угроза никуда не денется: США попросту нечем ее устранить. Из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа Америке сложно найти ресурсы для активных действий на других аренах. Но уход из Сирии и Ирака Белый дом позволить себе не может — это станет слишком тяжелым ударом по имиджу в регионе. Поэтому придется оставаться в таком неудобном шпагате.
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сша, ирак, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, сирия, иран
США, Ирак, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Сирия, Иран
"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне

Эксперт Джума: США своими действиями намекают Ирану, хотят ли воевать с ним

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Военные базы на Ближнем Востоке десятилетиями были для США инструментом влияния. Однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта ситуация меняется. Новые реалии обнажили главную уязвимость Пентагона.

Под угрозой

За последние полтора месяца американские объекты на Ближнем Востоке подверглись атакам 66 раз, сообщили в оборонном ведомстве. Из них 34 — в Сирии, причем большинство ударов пришлось по нефтяным месторождениям:
  • восемь — по скважине Конико в Дэйр Эз-Зоре;
  • семь — по базе у месторождения Эль-Омар в той же провинции;
  • шесть — по базе в Ат-Танфе на юге страны;
  • шесть — по базе Аш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны;
  • четыре — по посадочной зоне Румалин;
  • еще три — по базе Тель-Байдар в том же регионе.
Но нефтебазами, где американцы занимаются контрабандой топлива, дело не ограничилось. Мишенью стали объекты, необходимые для поддержки курдов в приграничных с Турцией и Ираком районах. Ат-Танф, в свою очередь, обеспечивает контроль над лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на юге страны.
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии
В Ираке ситуация для Вашингтона не лучше — 32 атаки, целями которых становились объекты ВВС:
  • пятнадцать ударов — по авиабазе в Аль-Асаде в центральной части страны;
  • одиннадцать — по Аль-Хариру в Курдистане на севере Ирака;
  • еще пять — по авиабазе в Ирбиле в этом же регионе;
  • и еще одна — по Центру дипломатической поддержки в Багдаде, который, по сути, представляет собой очередной военный объект.
В результате этих нападений пострадало более 60 американцев, один умер от остановки сердца, пытаясь укрыться от беспилотника. Так что поставки систем THAAD и Patriot, о которых глава Пентагона Ллойд Остин говорил в октябре, помогли лишь отчасти.

Резкий всплеск

Примечательно, что с января по октябрь военные объекты США в этих двух странах подвергались атакам лишь семь раз. Однако с 17 октября число инцидентов существенно возросло. Более того, нападения за минувший месяц составляют треть от общего числа за весь президентский срок Джо Байдена.
Такая тенденция отражает радикальное изменение положения американцев в этом нестабильном регионе. "Масштабы и возможности атак, которые наши силы увидят в ближайшем или среднесрочном будущем, окажутся невообразимо хуже, чем те, что мы пережили во время холодной войны", — заявил помощник замначальника штаба ВВС США Томас Лохед на прошлой неделе.
© Фото : U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National GuardИстребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии
Истребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National Guard
Истребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии
Дополнительная проблема для Вашингтона заключается в том, что ему сложно что-то противопоставить. Хотя все средства есть: и истребители — от F-15 до F-35, и богатый выбор беспилотников, включая Global Hawk и Reaper, и даже две авианосные группы, направленные в регион после 7 октября.
До недавнего времени, как отмечает Associated Press, Штаты отвечали на атаки толкьо в Сирии — трижды. В частности, в Пентагоне утверждают, что 27 октября истребители ударили по двум складам в Аль-Букамале, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции. Затем 8 ноября сбросили бомбы на аналогичный объект неподалеку от Майсулуна в Дейр-Эз-Зоре, а спустя четыре дня — на тренировочный центр в провинции Маядин.
Однако минувшей ночью американским ударам подверглись и объекты в Ираке.

Слабый ответ

"Пентагон заявляет, что удары привели к сокращению военных запасов иранских прокси и сделали эти объекты непригодными для использования. Однако критики утверждают, что ответные действия меркнут по сравнению с 60 нападениями и ранеными американцами. Что важнее, Штаты не могут положить конец этим атакам", — отмечает Associated Press.
Столь формальная реакция объясняется несколькими факторами, убежден журналист-международник Аббас Джума. "США осознанно бьют только по прокси, которые не могут представлять угрозы для их государственной безопасности, — утверждает он. — В Белом доме понимают, что более радикальный ответ может повлечь дальнейшую эскалацию, которая совершенно не в их интересах. Вашингтон не хочет полномасштабной войны с Ираном и всячески старается ее избежать. Именно поэтому ответ выходит таким сдержанным. У Тегерана много ракетного вооружения и беспилотников, есть гиперзвук, так что в случае конфликта для американских солдат не будет безопасного места на Ближнем Востоке".
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране
Джума отмечает, что Иран, в свою очередь, готов реагировать адекватно, хоть и не стремится к прямому конфликту. "В качестве примера можно привести убийство Кассема Сулеймани в Багдаде американцами, после которого Корпус стражей исламской революции — причем сам, а не силами прокси — нанес ракетный удар по американским базам в Ираке", — напоминает он.
При этом, по его словам, сейчас сложно предугадать шаги Вашингтона. Например, не стоит ждать "очередного бегства США, которое мы видели в Афганистане".
"Видимо, они рассчитывают, что сохранят контроль над ситуацией и не позволят скатиться ей до открытого конфликта", — допускает аналитик.
А это значит, что угроза никуда не денется: США попросту нечем ее устранить. Из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа Америке сложно найти ресурсы для активных действий на других аренах. Но уход из Сирии и Ирака Белый дом позволить себе не может — это станет слишком тяжелым ударом по имиджу в регионе. Поэтому придется оставаться в таком неудобном шпагате.
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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