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"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне

"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне - РИА Новости, 22.11.2023

"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне

Военные базы на Ближнем Востоке десятилетиями были для США инструментом влияния. Однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта ситуация... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:00

2023-11-22T12:17

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Военные базы на Ближнем Востоке десятилетиями были для США инструментом влияния. Однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта ситуация меняется. Новые реалии обнажили главную уязвимость Пентагона.Под угрозойЗа последние полтора месяца американские объекты на Ближнем Востоке подверглись атакам 66 раз, сообщили в оборонном ведомстве. Из них 34 — в Сирии, причем большинство ударов пришлось по нефтяным месторождениям:Но нефтебазами, где американцы занимаются контрабандой топлива, дело не ограничилось. Мишенью стали объекты, необходимые для поддержки курдов в приграничных с Турцией и Ираком районах. Ат-Танф, в свою очередь, обеспечивает контроль над лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на юге страны.В Ираке ситуация для Вашингтона не лучше — 32 атаки, целями которых становились объекты ВВС:В результате этих нападений пострадало более 60 американцев, один умер от остановки сердца, пытаясь укрыться от беспилотника. Так что поставки систем THAAD и Patriot, о которых глава Пентагона Ллойд Остин говорил в октябре, помогли лишь отчасти.Резкий всплескПримечательно, что с января по октябрь военные объекты США в этих двух странах подвергались атакам лишь семь раз. Однако с 17 октября число инцидентов существенно возросло. Более того, нападения за минувший месяц составляют треть от общего числа за весь президентский срок Джо Байдена.Такая тенденция отражает радикальное изменение положения американцев в этом нестабильном регионе. "Масштабы и возможности атак, которые наши силы увидят в ближайшем или среднесрочном будущем, окажутся невообразимо хуже, чем те, что мы пережили во время холодной войны", — заявил помощник замначальника штаба ВВС США Томас Лохед на прошлой неделе.Дополнительная проблема для Вашингтона заключается в том, что ему сложно что-то противопоставить. Хотя все средства есть: и истребители — от F-15 до F-35, и богатый выбор беспилотников, включая Global Hawk и Reaper, и даже две авианосные группы, направленные в регион после 7 октября.До недавнего времени, как отмечает Associated Press, Штаты отвечали на атаки толкьо в Сирии — трижды. В частности, в Пентагоне утверждают, что 27 октября истребители ударили по двум складам в Аль-Букамале, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции. Затем 8 ноября сбросили бомбы на аналогичный объект неподалеку от Майсулуна в Дейр-Эз-Зоре, а спустя четыре дня — на тренировочный центр в провинции Маядин.Однако минувшей ночью американским ударам подверглись и объекты в Ираке.Слабый ответ"Пентагон заявляет, что удары привели к сокращению военных запасов иранских прокси и сделали эти объекты непригодными для использования. Однако критики утверждают, что ответные действия меркнут по сравнению с 60 нападениями и ранеными американцами. Что важнее, Штаты не могут положить конец этим атакам", — отмечает Associated Press.Столь формальная реакция объясняется несколькими факторами, убежден журналист-международник Аббас Джума. "США осознанно бьют только по прокси, которые не могут представлять угрозы для их государственной безопасности, — утверждает он. — В Белом доме понимают, что более радикальный ответ может повлечь дальнейшую эскалацию, которая совершенно не в их интересах. Вашингтон не хочет полномасштабной войны с Ираном и всячески старается ее избежать. Именно поэтому ответ выходит таким сдержанным. У Тегерана много ракетного вооружения и беспилотников, есть гиперзвук, так что в случае конфликта для американских солдат не будет безопасного места на Ближнем Востоке".Джума отмечает, что Иран, в свою очередь, готов реагировать адекватно, хоть и не стремится к прямому конфликту. "В качестве примера можно привести убийство Кассема Сулеймани в Багдаде американцами, после которого Корпус стражей исламской революции — причем сам, а не силами прокси — нанес ракетный удар по американским базам в Ираке", — напоминает он.При этом, по его словам, сейчас сложно предугадать шаги Вашингтона. Например, не стоит ждать "очередного бегства США, которое мы видели в Афганистане"."Видимо, они рассчитывают, что сохранят контроль над ситуацией и не позволят скатиться ей до открытого конфликта", — допускает аналитик.А это значит, что угроза никуда не денется: США попросту нечем ее устранить. Из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа Америке сложно найти ресурсы для активных действий на других аренах. Но уход из Сирии и Ирака Белый дом позволить себе не может — это станет слишком тяжелым ударом по имиджу в регионе. Поэтому придется оставаться в таком неудобном шпагате.

https://ria.ru/20231108/bomba-1907272274.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, ирак, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, сирия, иран