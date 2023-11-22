"Будет хуже, чем во время холодной войны". К чему приготовились в Пентагоне
Эксперт Джума: США своими действиями намекают Ирану, хотят ли воевать с ним
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Военные базы на Ближнем Востоке десятилетиями были для США инструментом влияния. Однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта ситуация меняется. Новые реалии обнажили главную уязвимость Пентагона.
Под угрозой
За последние полтора месяца американские объекты на Ближнем Востоке подверглись атакам 66 раз, сообщили в оборонном ведомстве. Из них 34 — в Сирии, причем большинство ударов пришлось по нефтяным месторождениям:
- восемь — по скважине Конико в Дэйр Эз-Зоре;
- семь — по базе у месторождения Эль-Омар в той же провинции;
- шесть — по базе в Ат-Танфе на юге страны;
- шесть — по базе Аш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны;
- четыре — по посадочной зоне Румалин;
- еще три — по базе Тель-Байдар в том же регионе.
Но нефтебазами, где американцы занимаются контрабандой топлива, дело не ограничилось. Мишенью стали объекты, необходимые для поддержки курдов в приграничных с Турцией и Ираком районах. Ат-Танф, в свою очередь, обеспечивает контроль над лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на юге страны.
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии
В Ираке ситуация для Вашингтона не лучше — 32 атаки, целями которых становились объекты ВВС:
- пятнадцать ударов — по авиабазе в Аль-Асаде в центральной части страны;
- одиннадцать — по Аль-Хариру в Курдистане на севере Ирака;
- еще пять — по авиабазе в Ирбиле в этом же регионе;
- и еще одна — по Центру дипломатической поддержки в Багдаде, который, по сути, представляет собой очередной военный объект.
В результате этих нападений пострадало более 60 американцев, один умер от остановки сердца, пытаясь укрыться от беспилотника. Так что поставки систем THAAD и Patriot, о которых глава Пентагона Ллойд Остин говорил в октябре, помогли лишь отчасти.
Резкий всплеск
Примечательно, что с января по октябрь военные объекты США в этих двух странах подвергались атакам лишь семь раз. Однако с 17 октября число инцидентов существенно возросло. Более того, нападения за минувший месяц составляют треть от общего числа за весь президентский срок Джо Байдена.
Такая тенденция отражает радикальное изменение положения американцев в этом нестабильном регионе. "Масштабы и возможности атак, которые наши силы увидят в ближайшем или среднесрочном будущем, окажутся невообразимо хуже, чем те, что мы пережили во время холодной войны", — заявил помощник замначальника штаба ВВС США Томас Лохед на прошлой неделе.
© Фото : U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National GuardИстребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии
Истребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии
Дополнительная проблема для Вашингтона заключается в том, что ему сложно что-то противопоставить. Хотя все средства есть: и истребители — от F-15 до F-35, и богатый выбор беспилотников, включая Global Hawk и Reaper, и даже две авианосные группы, направленные в регион после 7 октября.
До недавнего времени, как отмечает Associated Press, Штаты отвечали на атаки толкьо в Сирии — трижды. В частности, в Пентагоне утверждают, что 27 октября истребители ударили по двум складам в Аль-Букамале, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции. Затем 8 ноября сбросили бомбы на аналогичный объект неподалеку от Майсулуна в Дейр-Эз-Зоре, а спустя четыре дня — на тренировочный центр в провинции Маядин.
Однако минувшей ночью американским ударам подверглись и объекты в Ираке.
Слабый ответ
"Пентагон заявляет, что удары привели к сокращению военных запасов иранских прокси и сделали эти объекты непригодными для использования. Однако критики утверждают, что ответные действия меркнут по сравнению с 60 нападениями и ранеными американцами. Что важнее, Штаты не могут положить конец этим атакам", — отмечает Associated Press.
Столь формальная реакция объясняется несколькими факторами, убежден журналист-международник Аббас Джума. "США осознанно бьют только по прокси, которые не могут представлять угрозы для их государственной безопасности, — утверждает он. — В Белом доме понимают, что более радикальный ответ может повлечь дальнейшую эскалацию, которая совершенно не в их интересах. Вашингтон не хочет полномасштабной войны с Ираном и всячески старается ее избежать. Именно поэтому ответ выходит таким сдержанным. У Тегерана много ракетного вооружения и беспилотников, есть гиперзвук, так что в случае конфликта для американских солдат не будет безопасного места на Ближнем Востоке".
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране
Джума отмечает, что Иран, в свою очередь, готов реагировать адекватно, хоть и не стремится к прямому конфликту. "В качестве примера можно привести убийство Кассема Сулеймани в Багдаде американцами, после которого Корпус стражей исламской революции — причем сам, а не силами прокси — нанес ракетный удар по американским базам в Ираке", — напоминает он.
При этом, по его словам, сейчас сложно предугадать шаги Вашингтона. Например, не стоит ждать "очередного бегства США, которое мы видели в Афганистане".
"Видимо, они рассчитывают, что сохранят контроль над ситуацией и не позволят скатиться ей до открытого конфликта", — допускает аналитик.
А это значит, что угроза никуда не денется: США попросту нечем ее устранить. Из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа Америке сложно найти ресурсы для активных действий на других аренах. Но уход из Сирии и Ирака Белый дом позволить себе не может — это станет слишком тяжелым ударом по имиджу в регионе. Поэтому придется оставаться в таком неудобном шпагате.