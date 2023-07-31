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Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
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10:51 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/siriya-1887307051.html
Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ
Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ
Американские военные незаконно вывезли еще 45 цистерн с нефтью из Сирии на свои базы в Ираке, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:51
2023-07-31T10:51
в мире
ирак
сирия
сша
фейсал микдад
сирийские демократические силы
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские военные незаконно вывезли еще 45 цистерн с нефтью из Сирии на свои базы в Ираке, передает сирийское госагентство SANA. Согласно источникам агентства, в воскресенье колона военных США, перевозивших 45 цистерн с краденной нефтью, пересекла пограничный переход "Махмудия", незаконно действующий в провинции Эль-Хасека, и направилась в сторону своих баз в Ираке. Как отмечается, позже еще одна колонна военных США отправилась в Ирак, миновав КПП "Аль-Валид". В составе ее груза значилась "украденная" партия отрубей. Военные США регулярно вывозят автоцистерны с сирийской нефьтю на свои военные объекты в Ираке. Ранее американский военный контингент вывез 35 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак в сопровождении транспорта "Сирийских демократических сил" (SDF). Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230729/ssha-1887035326.html
https://ria.ru/20230726/siriya-1886494900.html
ирак
сирия
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в мире, ирак, сирия, сша, фейсал микдад, сирийские демократические силы
В мире, Ирак, Сирия, США, Фейсал Микдад, Сирийские демократические силы
Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ

SANA: военные США незаконно вывезли из Сирии в Ирак еще 45 автоцистерн с нефтью

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские военные незаконно вывезли еще 45 цистерн с нефтью из Сирии на свои базы в Ираке, передает сирийское госагентство SANA.
Согласно источникам агентства, в воскресенье колона военных США, перевозивших 45 цистерн с краденной нефтью, пересекла пограничный переход "Махмудия", незаконно действующий в провинции Эль-Хасека, и направилась в сторону своих баз в Ираке.
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Как отмечается, позже еще одна колонна военных США отправилась в Ирак, миновав КПП "Аль-Валид". В составе ее груза значилась "украденная" партия отрубей.
Военные США регулярно вывозят автоцистерны с сирийской нефьтю на свои военные объекты в Ираке. Ранее американский военный контингент вывез 35 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак в сопровождении транспорта "Сирийских демократических сил" (SDF).
Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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