https://ria.ru/20230731/siriya-1887307051.html

Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ

Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023

Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ

Американские военные незаконно вывезли еще 45 цистерн с нефтью из Сирии на свои базы в Ираке, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:51

2023-07-31T10:51

2023-07-31T10:51

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фейсал микдад

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские военные незаконно вывезли еще 45 цистерн с нефтью из Сирии на свои базы в Ираке, передает сирийское госагентство SANA. Согласно источникам агентства, в воскресенье колона военных США, перевозивших 45 цистерн с краденной нефтью, пересекла пограничный переход "Махмудия", незаконно действующий в провинции Эль-Хасека, и направилась в сторону своих баз в Ираке. Как отмечается, позже еще одна колонна военных США отправилась в Ирак, миновав КПП "Аль-Валид". В составе ее груза значилась "украденная" партия отрубей. Военные США регулярно вывозят автоцистерны с сирийской нефьтю на свои военные объекты в Ираке. Ранее американский военный контингент вывез 35 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак в сопровождении транспорта "Сирийских демократических сил" (SDF). Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230729/ssha-1887035326.html

https://ria.ru/20230726/siriya-1886494900.html

ирак

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сирия, сша, фейсал микдад, сирийские демократические силы