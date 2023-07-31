Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ
SANA: военные США незаконно вывезли из Сирии в Ирак еще 45 автоцистерн с нефтью
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские военные незаконно вывезли еще 45 цистерн с нефтью из Сирии на свои базы в Ираке, передает сирийское госагентство SANA.
Согласно источникам агентства, в воскресенье колона военных США, перевозивших 45 цистерн с краденной нефтью, пересекла пограничный переход "Махмудия", незаконно действующий в провинции Эль-Хасека, и направилась в сторону своих баз в Ираке.
Как отмечается, позже еще одна колонна военных США отправилась в Ирак, миновав КПП "Аль-Валид". В составе ее груза значилась "украденная" партия отрубей.
Военные США регулярно вывозят автоцистерны с сирийской нефьтю на свои военные объекты в Ираке. Ранее американский военный контингент вывез 35 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак в сопровождении транспорта "Сирийских демократических сил" (SDF).
Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.