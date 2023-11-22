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В Нижегородской области хотят ввести ответственность за склонение к абортам - РИА Новости, 22.11.2023
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17:46 22.11.2023 (обновлено: 17:47 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/aborty-1911130213.html
В Нижегородской области хотят ввести ответственность за склонение к абортам
В Нижегородской области хотят ввести ответственность за склонение к абортам - РИА Новости, 22.11.2023
В Нижегородской области хотят ввести ответственность за склонение к абортам
Ввести административную ответственность за склонение к абортам планируют в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:46
2023-11-22T17:47
нижегородская область
здоровье - общество
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Ввести административную ответственность за склонение к абортам планируют в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости. Члены комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области на заседании в среду рассмотрели внесенный губернатором Глебом Никитиным проект регионального закона "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области". Как пояснила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, законопроектом предлагается установить комплекс мер, направленных на снижение количества абортов в Нижегородской области. "Законопроектом предлагается на территории Нижегородской области установить запрет на склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований", - сказала Михайлова. Министр также сообщила, что предлагается законодательно установить, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины на территории области проводится только после проведения ультразвукового исследования, в процессе которого женщине обязательно демонстрируют сердцебиение ее ребенка. Кроме того, должно проводиться консультирования с психологом и, при необходимости, с юристом, специалистом по социальной работе и представителем духовенства. Кроме того, подчеркнула Михайлова, врачи должны информировать женщину о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на ее организм и о возможных осложнениях после аборта, а также "создавать у женщин положительные установки на рождение ребенка". Министр здравоохранения Нижегородской области отметила, что "этот законопроект дался нелегко и требует доработки". На вопрос одного из депутатов, не приведет ли это к подпольным абортам, Михайлова ответила, что "против того, чтобы вообще запретить аборты, но нужно вводить новые правила работы". Депутат Дмитрий Бедняков заявил, что поддерживает любые поправки, которые приведут к увеличению рождаемости. В итоге 9 из 11 членов комитета по социальным вопросам рекомендовали принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму чтению, ещё двое депутатов воздержались. Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте заксобрания региона. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html
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нижегородская область, здоровье - общество, глеб никитин
Нижегородская область, Здоровье - Общество, Глеб Никитин
В Нижегородской области хотят ввести ответственность за склонение к абортам

Власти Нижегородской области хотят ввести ответственность за склонение к абортам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Ввести административную ответственность за склонение к абортам планируют в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости.
Члены комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области на заседании в среду рассмотрели внесенный губернатором Глебом Никитиным проект регионального закона "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области".
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Как пояснила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, законопроектом предлагается установить комплекс мер, направленных на снижение количества абортов в Нижегородской области. "Законопроектом предлагается на территории Нижегородской области установить запрет на склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований", - сказала Михайлова.
Министр также сообщила, что предлагается законодательно установить, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины на территории области проводится только после проведения ультразвукового исследования, в процессе которого женщине обязательно демонстрируют сердцебиение ее ребенка. Кроме того, должно проводиться консультирования с психологом и, при необходимости, с юристом, специалистом по социальной работе и представителем духовенства. Кроме того, подчеркнула Михайлова, врачи должны информировать женщину о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на ее организм и о возможных осложнениях после аборта, а также "создавать у женщин положительные установки на рождение ребенка".
Министр здравоохранения Нижегородской области отметила, что "этот законопроект дался нелегко и требует доработки". На вопрос одного из депутатов, не приведет ли это к подпольным абортам, Михайлова ответила, что "против того, чтобы вообще запретить аборты, но нужно вводить новые правила работы".
Депутат Дмитрий Бедняков заявил, что поддерживает любые поправки, которые приведут к увеличению рождаемости.
В итоге 9 из 11 членов комитета по социальным вопросам рекомендовали принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму чтению, ещё двое депутатов воздержались.
Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте заксобрания региона. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
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