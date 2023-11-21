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На Украине возбудили дело против настоятеля УПЦ - РИА Новости, 21.11.2023
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Религия
 
11:33 21.11.2023 (обновлено: 11:46 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/upts-1910758331.html
На Украине возбудили дело против настоятеля УПЦ
На Украине возбудили дело против настоятеля УПЦ - РИА Новости, 21.11.2023
На Украине возбудили дело против настоятеля УПЦ
Уголовное дело заведено против настоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области за то, что он называл конфликт в стране... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:33
2023-11-21T11:46
религия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело заведено против настоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области за то, что он называл конфликт в стране гражданским, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Предъявлено обвинение священнослужителю УПЦ в распространении материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также отрицанием вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, подозреваемый был настоятелем нескольких храмов УПЦ в Винницкой области. В офисе генпрокурора утверждают, что священнослужитель в соцсетях якобы распространял материалы "антиукраинского характера". "Преимущественно это был контент религиозной направленности, пропаганда с призывами к насильственному изменению и захвату государственной власти в Украине. В своих постах священнослужитель представлял вооруженную агрессию РФ как внутренний гражданский конфликт", - отметили в ведомстве. На данный момент, по информации офиса генпрокурора, священнослужитель задержан и взят под стражу. Его имя не называют. СБУ 4 ноября сообщила, что с февраля 2022 года открыла уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231116/upts-1909811821.html
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украина, винницкая область, россия, служба безопасности украины, в мире
Религия, Украина, Винницкая область, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине возбудили дело против настоятеля УПЦ

В Винницкой области завели дело против настоятеля УПЦ

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело заведено против настоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области за то, что он называл конфликт в стране гражданским, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
«
"Предъявлено обвинение священнослужителю УПЦ в распространении материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также отрицанием вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
По информации ведомства, подозреваемый был настоятелем нескольких храмов УПЦ в Винницкой области. В офисе генпрокурора утверждают, что священнослужитель в соцсетях якобы распространял материалы "антиукраинского характера". "Преимущественно это был контент религиозной направленности, пропаганда с призывами к насильственному изменению и захвату государственной власти в Украине. В своих постах священнослужитель представлял вооруженную агрессию РФ как внутренний гражданский конфликт", - отметили в ведомстве.
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На данный момент, по информации офиса генпрокурора, священнослужитель задержан и взят под стражу. Его имя не называют.
СБУ 4 ноября сообщила, что с февраля 2022 года открыла уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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