https://ria.ru/20231121/uchastnpki_svo-1910925795.html

Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО

Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023

Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО

Власти Ленинградской области внедряют комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции (СВО), в ближайшие несколько лет в регионе... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:33

2023-11-21T21:33

2023-11-21T21:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряют комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции (СВО), в ближайшие несколько лет в регионе планируют открыть промышленный центр производства протезов и адаптации пациентов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. В планах у региона создать на своей территории промышленный центр протезирования, но перед началом строительства областные власти решили провести исследование, чтобы правильно спроектировать производство, учтя все затраты и особенности. Поэтому Дрозденко в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем ФГУП (ЦИТО) Виктором Спектором — одним из лидеров по производству протезно-ортопедических изделий. "Команда московского ЦИТО поделилась наработками, рассказала о "подводных камнях", российских технологиях и материалах, подготовке кадров и необходимой реабилитации", — отметил Дрезден в своем телеграм-канале. Также глава региона анонсировал, что в начале 2024 года в городе Коммунар Гатчинского района планируется открыть реабилитационный центр, который возьмет на патронаж пациентов имеющих ранения. Таким образом в ближайшие несколько лет в регионе будет создан целый профильный комплекс, где люди с ограниченными возможностями, в том числе участники специальной военной операции, смогут получить всестороннюю помощь и поддержку.

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ленинградская область, общество, сво, александр дрозденко, промышленность