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Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
21:33 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/uchastnpki_svo-1910925795.html
Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО
Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023
Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО
Власти Ленинградской области внедряют комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции (СВО), в ближайшие несколько лет в регионе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:33
2023-11-21T21:33
ленинградская область
ленинградская область
общество
сво
александр дрозденко
промышленность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряют комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции (СВО), в ближайшие несколько лет в регионе планируют открыть промышленный центр производства протезов и адаптации пациентов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. В планах у региона создать на своей территории промышленный центр протезирования, но перед началом строительства областные власти решили провести исследование, чтобы правильно спроектировать производство, учтя все затраты и особенности. Поэтому Дрозденко в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем ФГУП (ЦИТО) Виктором Спектором — одним из лидеров по производству протезно-ортопедических изделий. "Команда московского ЦИТО поделилась наработками, рассказала о "подводных камнях", российских технологиях и материалах, подготовке кадров и необходимой реабилитации", — отметил Дрезден в своем телеграм-канале. Также глава региона анонсировал, что в начале 2024 года в городе Коммунар Гатчинского района планируется открыть реабилитационный центр, который возьмет на патронаж пациентов имеющих ранения. Таким образом в ближайшие несколько лет в регионе будет создан целый профильный комплекс, где люди с ограниченными возможностями, в том числе участники специальной военной операции, смогут получить всестороннюю помощь и поддержку.
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ленинградская область, общество, сво, александр дрозденко, промышленность
Ленинградская область , Ленинградская область, Общество, СВО, Александр Дрозденко, Промышленность

Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramКомплексный подход в адаптации участников специальной военной операции в Ленинградской области
Комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряют комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции (СВО), в ближайшие несколько лет в регионе планируют открыть промышленный центр производства протезов и адаптации пациентов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
В планах у региона создать на своей территории промышленный центр протезирования, но перед началом строительства областные власти решили провести исследование, чтобы правильно спроектировать производство, учтя все затраты и особенности. Поэтому Дрозденко в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем ФГУП (ЦИТО) Виктором Спектором — одним из лидеров по производству протезно-ортопедических изделий.
"Команда московского ЦИТО поделилась наработками, рассказала о "подводных камнях", российских технологиях и материалах, подготовке кадров и необходимой реабилитации", — отметил Дрезден в своем телеграм-канале.
Также глава региона анонсировал, что в начале 2024 года в городе Коммунар Гатчинского района планируется открыть реабилитационный центр, который возьмет на патронаж пациентов имеющих ранения. Таким образом в ближайшие несколько лет в регионе будет создан целый профильный комплекс, где люди с ограниченными возможностями, в том числе участники специальной военной операции, смогут получить всестороннюю помощь и поддержку.
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Ленинградская областьЛенинградская областьОбществоСВОАлександр ДрозденкоПромышленность
 
 
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