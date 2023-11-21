Ленобласть внедряет комплексный подход в реабилитации участников СВО
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramКомплексный подход в адаптации участников специальной военной операции в Ленинградской области
Комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряют комплексный подход в адаптации участников специальной военной операции (СВО), в ближайшие несколько лет в регионе планируют открыть промышленный центр производства протезов и адаптации пациентов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
В планах у региона создать на своей территории промышленный центр протезирования, но перед началом строительства областные власти решили провести исследование, чтобы правильно спроектировать производство, учтя все затраты и особенности. Поэтому Дрозденко в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем ФГУП (ЦИТО) Виктором Спектором — одним из лидеров по производству протезно-ортопедических изделий.
"Команда московского ЦИТО поделилась наработками, рассказала о "подводных камнях", российских технологиях и материалах, подготовке кадров и необходимой реабилитации", — отметил Дрезден в своем телеграм-канале.
Также глава региона анонсировал, что в начале 2024 года в городе Коммунар Гатчинского района планируется открыть реабилитационный центр, который возьмет на патронаж пациентов имеющих ранения. Таким образом в ближайшие несколько лет в регионе будет создан целый профильный комплекс, где люди с ограниченными возможностями, в том числе участники специальной военной операции, смогут получить всестороннюю помощь и поддержку.