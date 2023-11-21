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В Германии отменили концерт Rammstein - РИА Новости, 21.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:38 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/rammstein-1910836299.html
В Германии отменили концерт Rammstein
В Германии отменили концерт Rammstein - РИА Новости, 21.11.2023
В Германии отменили концерт Rammstein
Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:38
2023-11-21T15:38
шоубиз
германия
швейцария
тилль линдеманн
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской администрации.&quot;Город Кассель очень сожалеет об отмене концерта Тилля Линдеманна. Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт&quot;, — говорится в тексте сообщения.Шоу Rammstein должно было состояться 18 ноября. Организаторы, планировавшие выступление на большом стадионе, слишком поздно предоставили городу документы о готовности сцены и трибун к концерту, а в мэрии не смогли оперативно обработать бумаги.Ранее в Швейцарии активисты потребовали отменить концерты Rammstein из-за Тилля Линдеманна, который обвинялся в насилии над женщинами. После расследования обвинения были сняты.
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Шоубиз, Германия, Швейцария, Тилль Линдеманн, Rammstein, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
В Германии отменили концерт Rammstein

Концерт Rammstein отменили в Германии из-за проблем с документами организаторов

© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской администрации.
«

"Город Кассель очень сожалеет об отмене концерта Тилля Линдеманна. Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт", — говорится в тексте сообщения.

Шоу Rammstein должно было состояться 18 ноября.
Организаторы, планировавшие выступление на большом стадионе, слишком поздно предоставили городу документы о готовности сцены и трибун к концерту, а в мэрии не смогли оперативно обработать бумаги.
Ранее в Швейцарии активисты потребовали отменить концерты Rammstein из-за Тилля Линдеманна, который обвинялся в насилии над женщинами. После расследования обвинения были сняты.
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ШоубизГерманияШвейцарияТилль ЛиндеманнRammsteinЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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