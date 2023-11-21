https://ria.ru/20231121/rammstein-1910836299.html

В Германии отменили концерт Rammstein

В Германии отменили концерт Rammstein - РИА Новости, 21.11.2023

В Германии отменили концерт Rammstein

Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:38

2023-11-21T15:38

2023-11-21T15:38

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской администрации."Город Кассель очень сожалеет об отмене концерта Тилля Линдеманна. Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт", — говорится в тексте сообщения.Шоу Rammstein должно было состояться 18 ноября. Организаторы, планировавшие выступление на большом стадионе, слишком поздно предоставили городу документы о готовности сцены и трибун к концерту, а в мэрии не смогли оперативно обработать бумаги.Ранее в Швейцарии активисты потребовали отменить концерты Rammstein из-за Тилля Линдеманна, который обвинялся в насилии над женщинами. После расследования обвинения были сняты.

https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html

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Алёна Пава

германия, швейцария, тилль линдеманн, rammstein, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса