https://ria.ru/20231121/rammstein-1910836299.html
В Германии отменили концерт Rammstein
В Германии отменили концерт Rammstein - РИА Новости, 21.11.2023
В Германии отменили концерт Rammstein
Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:38
2023-11-21T15:38
2023-11-21T15:38
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Концерт немецкой рок-группы Rammstein отменили в городе Кассель (Германия) из-за проблем с документами на месте проведения, сообщается на сайте городской администрации."Город Кассель очень сожалеет об отмене концерта Тилля Линдеманна. Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт", — говорится в тексте сообщения.Шоу Rammstein должно было состояться 18 ноября. Организаторы, планировавшие выступление на большом стадионе, слишком поздно предоставили городу документы о готовности сцены и трибун к концерту, а в мэрии не смогли оперативно обработать бумаги.Ранее в Швейцарии активисты потребовали отменить концерты Rammstein из-за Тилля Линдеманна, который обвинялся в насилии над женщинами. После расследования обвинения были сняты.
https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Германии отменили концерт Rammstein
Концерт Rammstein отменили в Германии из-за проблем с документами организаторов