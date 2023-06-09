https://ria.ru/20230609/rammstein-1877304675.html
В Швейцарии потребовали отменить концерты Rammstein
В Швейцарии потребовали отменить концерты Rammstein - РИА Новости, 09.06.2023
В Швейцарии потребовали отменить концерты Rammstein
Участники общественной организации "Феминистский забастовочный коллектив" потребовал отменить концерты Rammstein в швейцарском Берне, запланированные на 17 и 18 РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:56
2023-06-09T18:56
2023-06-09T18:56
шоубиз
швейцария
тилль линдеманн
rammstein
музыка
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Участники общественной организации "Феминистский забастовочный коллектив" потребовал отменить концерты Rammstein в швейцарском Берне, запланированные на 17 и 18 июня. Причиной послужил скандал, связанный с фронтменом Тиллем Линдеманном, сообщает Blick. Весной фанатка рок-группы по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в том, что он подмешал наркотики в ее напиток. По словам девушки, после этого рокер предложил ей заняться сексом и разозлился, получив отказ.После ряд женщин анонимно обратились на местные радиостанции, выдвинув подобные обвинения против фронтмена, в том числе в рекрутировании красивых фанаток на пре- и афтерпати.По мнению общественников, подобному нет оправдания. "Нельзя, чтобы в современном обществе подобные случаи по-прежнему оставались без внимания. Этому нет оправдания или рационального объяснения", – возмутились активистки.Молодежная организация социал-демократической партии Швейцарии Juso даже создала петицию об отмене концертов Rammstein."Обвинения солиста Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальном насилии нужно воспринимать серьезно! Мы призываем организаторов отменить концерты Rammstein в Берне! Организатор должен серьезно отнестись к пострадавшим и обеспечить безопасность участников концерта", – говорится в обращении.Сам Линдеманн не прокомментировал обвинения в свой адрес, а представители Rammstein заявили, что такого не могло быть.
https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html
швейцария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, тилль линдеманн, rammstein, музыка
Шоубиз, Швейцария, Тилль Линдеманн, Rammstein, Музыка
В Швейцарии потребовали отменить концерты Rammstein
В Швейцарии активисты потребовали отменить концерты Rammstein из-за Тилля Линдеманна
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Участники общественной организации "Феминистский забастовочный коллектив" потребовал отменить концерты Rammstein в швейцарском Берне, запланированные на 17 и 18 июня. Причиной послужил скандал, связанный с фронтменом Тиллем Линдеманном, сообщает
Blick.
Весной фанатка рок-группы по имени Шелби Линн обвинила
Линдеманна в том, что он подмешал наркотики в ее напиток. По словам девушки, после этого рокер предложил ей заняться сексом и разозлился, получив отказ.
После ряд женщин анонимно обратились на местные радиостанции, выдвинув подобные обвинения против фронтмена, в том числе в рекрутировании красивых фанаток на пре- и афтерпати.
По мнению общественников, подобному нет оправдания.
«
"Нельзя, чтобы в современном обществе подобные случаи по-прежнему оставались без внимания. Этому нет оправдания или рационального объяснения", – возмутились активистки.
Молодежная организация социал-демократической партии Швейцарии Juso даже создала петицию об отмене концертов Rammstein.
«
"Обвинения солиста Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальном насилии нужно воспринимать серьезно! Мы призываем организаторов отменить концерты Rammstein в Берне! Организатор должен серьезно отнестись к пострадавшим и обеспечить безопасность участников концерта", – говорится в обращении.
Сам Линдеманн не прокомментировал обвинения в свой адрес, а представители Rammstein заявили, что такого не могло быть.
СМИ: группа Rammstein находится на грани распада