https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

Похороны Байдена начались

Похороны Байдена начались - РИА Новости, 21.11.2023

Похороны Байдена начались

Итак, свежие рейтинги Джо Байдена оказались хуже, чем за весь срок его президентства: сегодня он нравится 40 процентам опрошенных, причем больше всего... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:02

в мире

китай

сша

россия

джо байден

дональд трамп

аналитика

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Итак, свежие рейтинги Джо Байдена оказались хуже, чем за весь срок его президентства: сегодня он нравится 40 процентам опрошенных, причем больше всего разочаровались его ключевые сторонники — демократы и поколение от 18 до 34 лет. Там одобряющих — 31 процент. Значит, вернется Дональд Трамп? Это станет известно меньше чем через год (выборы назначены на 5 ноября 2024 года). Но, по крайней мере, его рейтинги точно превысили байденовские.И вот тут начинаются стон, визг и вой, среди которых интересно выявить одну ядовитую идею — что весь мир, а не только американские демократы, в ужасе от такой перспективы.Насчет демократов-то все ясно. Очень поучительная забава — следить за регулярным появлением в их ключевых СМИ публикаций за гранью истерики: вы думаете, Трамп не может вернуться, потому что это непредставимо? Но он может, вбейте наконец это себе в голову. Немыслимое, чудовищное, нереальное — оно реально.Наша эпоха вообще может составить особо хороший материал для психологов, социологов и прочих изучающих человечество. Маркс сильно ошибался, привязывая поведение больших масс людей почти исключительно к их материальным интересам. К сожалению, идеологические мотивы часто оказываются сильнее материальных. Для классического западного либерала на первом месте — непременное распространение его новых идей по части стиля жизни на всю страну и окружающий мир, прочее немыслимо и отсекается: как это — половина твоих соотечественников придерживается каких-то других идей?Да, но это их — американские и западные — внутренние проблемы. При чем здесь мы? А ведь еще в 2016 году, когда Трамп выиграл в первый раз, и своим (американцам), и нам объясняли, что мир в ужасе от прихода такого президента.Сейчас это снова происходит. Вот как разбирается с проблемой вполне трампистский ресурс Breitbart: британский "Экономист" в номере со знаменитой "загадочной" обложкой сообщает нам, что приход Трампа это "повисшая над миром тень" и нужен срочный план на случай такой ситуации. И что, говорит Breitbart, у мира нет других проблем, кроме Трампа? Как насчет болезней, массовой миграции или нежелания элит найти дипломатическое решение с Россией, обладающей ядерным оружием? Почему кто-то считает, что мы все, по всему глобусу, сидим и дрожим в ожидании второго пришествия Трампа?Да ничего мы не дрожим, включается в эту дискуссию гонконгская South China Morning Post. Это Запад боится такого поворота событий, но прочий мир — ни в коем разе.Потому что все знают, что в случае с Америкой "леопард не меняет свои пятна". Разница в подходах будет невелика. Это Трамп начал открытую торговую войну с Китаем, которая закончилась неудачей, но обрушила многое в мировой экономике и принесла беды странам, совершенно посторонним для решения вопроса — кто больше, США или КНР. А Байден лишь "максимизировал" подходы своего предшественника к промышленной политике и конкуренции с Китаем. Байден "перетрампил" Трампа, делая то же, но без любительских импровизаций. Например, США только что сообщили, что и дальше будут блокировать работу апелляционной комиссии Всемирной торговой организации, а это был тот наднациональный орган, где четко говорили: торговая война США против Китая идет вопреки всем мировым правилам торговли.Понятно, что так думают не только китайцы. И раз уж до вполне возможной смены власти в США остается всего ничего, давайте оживим дискуссию, начавшуюся у нас с 2016 года: нравится ли нам Трамп — и почему. Нравится, потому что он и ему подобные имеют шанс вернуть США и некоторые из союзных стран к внутренней нормальности. Идеология, которую у нас называют либеральной, уничтожает в этих странах целиком человеческие общества и делает такие государства опасными для прочего мира. Заодно зараза активно распространяется повсюду в виде "новых норм". Ее нам не надо.А еще нам нравится то, что излечение их обществ займет долгое время, в течение которого нам будет легче заниматься своими делами. Запад будет меньше распространять свою заразу и больше сидеть тихо, мучаясь своими внутренними битвами.Но если мы такие рисковые ребята, что хотим стоять рядом с агонией Запада, тогда нам не нравится Трамп, а приятны демократы и прочие либералы. Они — с их упорным "у нас все нормально, продолжаем в том же духе" — быстро доведут свой мир до полного развала. Единственная тут проблема: типичные для этой публики попытки перенести свои проблемы вовне, провоцируя войны где угодно. Что мы, собственно, и наблюдаем уже сегодня. А Трамп войн, напомним, не начинал.

https://ria.ru/20231119/bayden-1910279190.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

китай

сша

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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в мире, китай, сша, россия, джо байден, дональд трамп, аналитика