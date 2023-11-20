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"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов - РИА Новости, 20.11.2023
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08:00 20.11.2023 (обновлено: 08:13 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/zhurnal-1910435729.html
"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов
"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов - РИА Новости, 20.11.2023
"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов
В последнее время стало модным завершать год эдаким коллективным гаданием. В роли "кофейной гущи" выступает обложка ежегодного приложения к журналу The... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:00
2023-11-20T08:13
аналитика
россия
украина
в мире
мексика
дональд трамп
елена зеленская
владимир корнилов
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В последнее время стало модным завершать год эдаким коллективным гаданием. В роли "кофейной гущи" выступает обложка ежегодного приложения к журналу The Economist, с некоторых пор именуемого World Ahead ("Грядущий мир"). Если набрать в поисковике фразу "Тайное послание Ротшильдов", то останется только удивляться количеству ссылок на сайты, которые пытаются трактовать ребусы издателей этого ежегодника.Ротшильдов упоминают в этой связи не случайно — одна из богатейших династий мира всегда имела к этому журналу непосредственное отношение. Правда, сэр Эвелин Ротшильд в последний раз возглавлял совет издательской группы в 1989-м и умер в прошлом году. Но кого волнуют такие подробности!Если уж считать каждую обложку журнала чьим-то закодированным посланием, то тогда уж логичнее было бы упоминать фамилию Аньелли. С 2015 года именно эта итальянская династия, в свое время основавшая автомобильную корпорацию Fiat, является главным акционером Economist Group, владея более 40% компании. За Ротшильдами же остается около 20%. Но опять-таки кого заинтересует "тайное послание Аньелли"? Поэтому-то в широких конспирологических кругах принято обязательно искать в каждой ежегодной обложке знак именно "от Ротшильдов".Как бы то ни было, но журнал The Economist остается рупором либеральных неоконсерваторов Запада. А потому в любом случае ежегодники этого издания, претендующие на аналитику и делающие попытки прогнозов грядущих событий, заслуживают пристального внимания. Одно существенное замечание: лучше читать содержание самих статей, а не пытаться найти на обложке зашифрованный ребус. Но так далеко любители первых полос обычно не идут: конспирологи — не читатели, а писатели.Например, сколько в Сети уже поломано копий по поводу картинок на обложке свежего ежегодника World Ahead 2024. Основная загадка: что за женский силуэт изображен наряду с портретами Путина, Трампа, Байдена, Зеленского и Си. Кого только не назвали, пытаясь угадать якобы "зашифрованный" профиль! Тут тебе и Камала Харрис, и Елена Зеленская, и даже Юлия Тимошенко.При этом если заглянуть в сам журнал, то в редакционной статье объясняется, кто изображен на обложке, а внутри издания можно найти и этот силуэт — в статье о том, что в Мексике в следующем году президентом впервые станет женщина. И это, конечно же, профиль основной фаворитки предвыборной гонки Клаудии Шейнбаум. "Ну, это неинтересно!" — разочарованно скажет вам на это онлайн-разгадыватель "тайного послания Ротшильдов".На самом деле преувеличивать значение этих прогнозов от идеологического рупора неоконов совершенно не нужно. Именно в связи со своей идеологической зашоренностью его прогнозы запрограммированы и легко предсказуемы. А потому и сбываются они крайне редко. Если вы посмотрите на обложку журнала The World Ahead 2022, то увидите только Байдена и Си, но никакого намека на спецоперацию на Украине. А прошлогоднее издание предсказывает "конец эры Эрдогана" в Турции, однако, конечно, даже не догадывается о начале войны на Ближнем Востоке.Если же говорить о прогнозах данного ежегодника относительно России, то они большей частью являются выражением вековых надежд либерального истеблишмента Запада на ослабление/поражение/расчленение России. Например, в прошлом году это звучало так: "Россия рискует стать неуправляемой и погрузиться в хаос. &lt;…&gt; Война Путина превращает Россию в failed state с неконтролируемыми границами, частными военными формированиями, убегающим населением, моральным разложением и возможностью гражданских конфликтов".И как, сбылось предсказание на 2023 год? Буквально на днях появилась статья The Wall Street Journal с печальным для западных либералов заголовком: "Пришло время прекратить волшебные мечтания о поражении России. Путин выдержал все попытки Запада отбить его вторжение на Украине, и его власть прочна". Американское издание с горечью констатирует: "Путин может сказать нации, что его стратегия работает". То есть явно что-то не заладилось с "прогнозом Ротшильдов".Но и в этом году ежегодник от The Economist выражает (правда, уже более робко и с оговорками) очередную надежду: "Оптимисты утверждают, что война ускорит политическое разложение России". Тем не менее, как мы все понимаем, и в следующем году, и в последующие десятилетия Россия не намерена радовать своих геостратегических противников.Однако главная фобия издателей либерального журнала, конечно же, связана не с Россией. Красной нитью через все публикации свежего ежегодника (включая и статьи о положении на украинском фронте) проходит страх перед возможной победой Дональда Трампа на выборах-2024 в США. И здесь не надо быть большим конспирологом или разгадывателем головоломок, чтобы увидеть этот страх, почувствовать его и понять, насколько он предопределит информационную кампанию ближайших двенадцати месяцев. Западным неоконам будет тяжело в этом году — и Россия здесь ни при чем.
https://ria.ru/20231117/kardashyan-1909899508.html
https://ria.ru/20231023/zhurnal-1904727445.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909727362.html
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Владимир Корнилов
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аналитика, россия, украина, в мире, мексика, дональд трамп, елена зеленская, владимир корнилов
Аналитика, Россия, Украина, В мире, Мексика, Дональд Трамп, Елена Зеленская, Владимир Корнилов

"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкУчастники мероприятий, приуроченных ко Дню рождения президента РФ Владимира Путина
Участники мероприятий, приуроченных ко Дню рождения президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Участники мероприятий, приуроченных ко Дню рождения президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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В последнее время стало модным завершать год эдаким коллективным гаданием. В роли "кофейной гущи" выступает обложка ежегодного приложения к журналу The Economist, с некоторых пор именуемого World Ahead ("Грядущий мир"). Если набрать в поисковике фразу "Тайное послание Ротшильдов", то останется только удивляться количеству ссылок на сайты, которые пытаются трактовать ребусы издателей этого ежегодника.
Ротшильдов упоминают в этой связи не случайно — одна из богатейших династий мира всегда имела к этому журналу непосредственное отношение. Правда, сэр Эвелин Ротшильд в последний раз возглавлял совет издательской группы в 1989-м и умер в прошлом году. Но кого волнуют такие подробности!
© Фото : The EconomistОбложка приложения The World Ahead 2024 к журналу The Economist
Обложка приложения The World Ahead 2024 к журналу The Economist - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : The Economist
Обложка приложения The World Ahead 2024 к журналу The Economist
Если уж считать каждую обложку журнала чьим-то закодированным посланием, то тогда уж логичнее было бы упоминать фамилию Аньелли. С 2015 года именно эта итальянская династия, в свое время основавшая автомобильную корпорацию Fiat, является главным акционером Economist Group, владея более 40% компании. За Ротшильдами же остается около 20%. Но опять-таки кого заинтересует "тайное послание Аньелли"? Поэтому-то в широких конспирологических кругах принято обязательно искать в каждой ежегодной обложке знак именно "от Ротшильдов".
Как бы то ни было, но журнал The Economist остается рупором либеральных неоконсерваторов Запада. А потому в любом случае ежегодники этого издания, претендующие на аналитику и делающие попытки прогнозов грядущих событий, заслуживают пристального внимания. Одно существенное замечание: лучше читать содержание самих статей, а не пытаться найти на обложке зашифрованный ребус. Но так далеко любители первых полос обычно не идут: конспирологи — не читатели, а писатели.
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Например, сколько в Сети уже поломано копий по поводу картинок на обложке свежего ежегодника World Ahead 2024. Основная загадка: что за женский силуэт изображен наряду с портретами Путина, Трампа, Байдена, Зеленского и Си. Кого только не назвали, пытаясь угадать якобы "зашифрованный" профиль! Тут тебе и Камала Харрис, и Елена Зеленская, и даже Юлия Тимошенко.
При этом если заглянуть в сам журнал, то в редакционной статье объясняется, кто изображен на обложке, а внутри издания можно найти и этот силуэт — в статье о том, что в Мексике в следующем году президентом впервые станет женщина. И это, конечно же, профиль основной фаворитки предвыборной гонки Клаудии Шейнбаум. "Ну, это неинтересно!" — разочарованно скажет вам на это онлайн-разгадыватель "тайного послания Ротшильдов".
На самом деле преувеличивать значение этих прогнозов от идеологического рупора неоконов совершенно не нужно. Именно в связи со своей идеологической зашоренностью его прогнозы запрограммированы и легко предсказуемы. А потому и сбываются они крайне редко. Если вы посмотрите на обложку журнала The World Ahead 2022, то увидите только Байдена и Си, но никакого намека на спецоперацию на Украине. А прошлогоднее издание предсказывает "конец эры Эрдогана" в Турции, однако, конечно, даже не догадывается о начале войны на Ближнем Востоке.
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Если же говорить о прогнозах данного ежегодника относительно России, то они большей частью являются выражением вековых надежд либерального истеблишмента Запада на ослабление/поражение/расчленение России. Например, в прошлом году это звучало так: "Россия рискует стать неуправляемой и погрузиться в хаос. <…> Война Путина превращает Россию в failed state с неконтролируемыми границами, частными военными формированиями, убегающим населением, моральным разложением и возможностью гражданских конфликтов".
И как, сбылось предсказание на 2023 год? Буквально на днях появилась статья The Wall Street Journal с печальным для западных либералов заголовком: "Пришло время прекратить волшебные мечтания о поражении России. Путин выдержал все попытки Запада отбить его вторжение на Украине, и его власть прочна". Американское издание с горечью констатирует: "Путин может сказать нации, что его стратегия работает". То есть явно что-то не заладилось с "прогнозом Ротшильдов".
Но и в этом году ежегодник от The Economist выражает (правда, уже более робко и с оговорками) очередную надежду: "Оптимисты утверждают, что война ускорит политическое разложение России". Тем не менее, как мы все понимаем, и в следующем году, и в последующие десятилетия Россия не намерена радовать своих геостратегических противников.
Однако главная фобия издателей либерального журнала, конечно же, связана не с Россией. Красной нитью через все публикации свежего ежегодника (включая и статьи о положении на украинском фронте) проходит страх перед возможной победой Дональда Трампа на выборах-2024 в США. И здесь не надо быть большим конспирологом или разгадывателем головоломок, чтобы увидеть этот страх, почувствовать его и понять, насколько он предопределит информационную кампанию ближайших двенадцати месяцев. Западным неоконам будет тяжело в этом году — и Россия здесь ни при чем.
Передовица итальянской газеты Il Tempo
Итальянская газета решила унизить Зеленского на первой полосе
16 ноября, 04:10
 
АналитикаРоссияУкраинаВ миреМексикаДональд ТрампЕлена ЗеленскаяВладимир Корнилов
 
 
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