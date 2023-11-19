https://ria.ru/20231119/bayden-1910455677.html

СМИ: рейтинг Байдена резко обрушился

СМИ: рейтинг Байдена резко обрушился - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: рейтинг Байдена резко обрушился

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума из-за войны на Ближнем Востоке и позиции Вашингтона по этому вопросу, передает телеканал NBC. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T21:51

2023-11-19T21:51

2023-11-20T00:02

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума из-за войны на Ближнем Востоке и позиции Вашингтона по этому вопросу, передает телеканал NBC.По информации СМИ, американского лидера теперь поддерживают всего 40 процентов опрошенных. Отмечается, что значительная часть избирателей не одобряет его политику в вопросе израильско-палестинского конфликта, вспыхнувшего в октябре.Ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. В сентябре 46 процентов таких избирателей одобряли деятельность главы Белого дома. Теперь же эта цифра снизилась до 31 процента, уточняется в публикации.Опрос также показал, что Байден впервые отстает по рейтингу поддержки от бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа накануне выборов 2024 года.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с сектором и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910407154.html

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