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В России создали робота для очистки корпусов судов и морских сооружений - РИА Новости, 21.11.2023
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Наука
 
09:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/nauka-1910626166.html
В России создали робота для очистки корпусов судов и морских сооружений
В России создали робота для очистки корпусов судов и морских сооружений - РИА Новости, 21.11.2023
В России создали робота для очистки корпусов судов и морских сооружений
Робота для очистки корпусов судов от водорослей и микроорганизмов разработали ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:00
2023-11-21T09:00
наука
наука
россия
российская академия наук
навигатор абитуриента
университетская наука
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Робота для очистки корпусов судов от водорослей и микроорганизмов разработали ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). По их мнению, проект положительно повлияет на эксплуатационные качества водных объектов и поможет уберечь акватории от появления там чужеродных организмов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам конструкторов, подводная часть судов в процессе эксплуатации может обрастать водорослями и другими организмами, что негативно сказывается на мореходных качествах, а также увеличивает расход топлива. При этом возникает угроза нарушения экологического баланса каждой конкретной акватории, так как судно приносит с собой несвойственные ей организмы.В настоящее время операции по очистке судов производят либо в доках, либо с помощью специальных водолазных служб.Как объяснили в университете, оба сценария являются проблемными и дорогостоящими, так как наблюдается нехватка доков, а второй вариант еще и потенциально опасен для водолазов, которые взаимодействуют с судном. Поэтому возникла необходимость разработки более практичного способа очистки.&quot;Мы создаем роботов, которые могут перемещаться по корпусу судна или другого морского сооружения как по надводной, так и по подводной части, очищая ее. При этом все операции могут проводиться без захода в док, прямо на рейде. К такому плавучему средству подплывает сервисное судно с роботом и с помощью крана подводит его к борту. Робот цепляется за корпус и далее ползает по нему, проводя необходимые операции&quot;, – рассказал декан факультета цифровых промышленных технологий СПбГМТУ Антон Жиленков.Он обратил внимание, что за рубежом есть опыт создания подобных аппаратов, но они не ориентированы на работы на рейде, а также используют менее экологичный способ очистки корпуса, чем в предложенной российской разработке.Дальнейшая задача научного коллектива – расширение продуктовой линейки. Сейчас ведется проработка вариантов проектирования роботов для очистки бассейнов и для уборки мусора в морских акваториях. Также прорабатывается весь сервисный комплекс, включающий судно обеспечения, на котором хранится робот, системы его диагностики и управления и многое другое.СПбГМТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты". Исследования проводятся совместно с Институтом проблем механики РАН.
https://ria.ru/20230228/uchenye-1854804257.html
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наука, россия, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука, санкт-петербург
Наука, Наука, Россия, Российская академия наук, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Санкт-Петербург

В России создали робота для очистки корпусов судов и морских сооружений

© iStock.com / Pro-syanovСудно в порту
Судно в порту - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / Pro-syanov
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Робота для очистки корпусов судов от водорослей и микроорганизмов разработали ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). По их мнению, проект положительно повлияет на эксплуатационные качества водных объектов и поможет уберечь акватории от появления там чужеродных организмов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По словам конструкторов, подводная часть судов в процессе эксплуатации может обрастать водорослями и другими организмами, что негативно сказывается на мореходных качествах, а также увеличивает расход топлива. При этом возникает угроза нарушения экологического баланса каждой конкретной акватории, так как судно приносит с собой несвойственные ей организмы.
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В настоящее время операции по очистке судов производят либо в доках, либо с помощью специальных водолазных служб.
Как объяснили в университете, оба сценария являются проблемными и дорогостоящими, так как наблюдается нехватка доков, а второй вариант еще и потенциально опасен для водолазов, которые взаимодействуют с судном. Поэтому возникла необходимость разработки более практичного способа очистки.
«

"Мы создаем роботов, которые могут перемещаться по корпусу судна или другого морского сооружения как по надводной, так и по подводной части, очищая ее. При этом все операции могут проводиться без захода в док, прямо на рейде. К такому плавучему средству подплывает сервисное судно с роботом и с помощью крана подводит его к борту. Робот цепляется за корпус и далее ползает по нему, проводя необходимые операции", – рассказал декан факультета цифровых промышленных технологий СПбГМТУ Антон Жиленков.

Он обратил внимание, что за рубежом есть опыт создания подобных аппаратов, но они не ориентированы на работы на рейде, а также используют менее экологичный способ очистки корпуса, чем в предложенной российской разработке.
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Дальнейшая задача научного коллектива – расширение продуктовой линейки. Сейчас ведется проработка вариантов проектирования роботов для очистки бассейнов и для уборки мусора в морских акваториях. Также прорабатывается весь сервисный комплекс, включающий судно обеспечения, на котором хранится робот, системы его диагностики и управления и многое другое.
СПбГМТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты". Исследования проводятся совместно с Институтом проблем механики РАН.
 
НаукаНаукаРоссияРоссийская академия наукНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСанкт-Петербург
 
 
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