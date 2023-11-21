https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html

Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19

Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и коклюшем, скорее всего, скоро прекратится, но спад будет медленным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:42

2023-11-21T17:42

2023-11-21T17:43

здоровье - общество

общество

анатолий альтштейн

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и коклюшем, скорее всего, скоро прекратится, но спад будет медленным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. "Ориентировочно, я думаю, подъем роста прекратится скоро, может, пару недель. Но спад будет очень медленным, всю зиму. COVID-19 может тянуться долго, но уровень (заболеваемости – ред.) не такой высокий", - сказал Альтштейн. По его словам, COVID-19 является наиболее доминирующей болезнью по сравнению с ОРВИ, гриппом и коклюшем. Чтобы не заболеть, нужно заниматься спортом, правильно питаться, мыть руки, можно носить маски в общественных местах, отметил Альтштейн.

https://ria.ru/20231121/kovid-1910865751.html

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здоровье - общество, общество, анатолий альтштейн, россия