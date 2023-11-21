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Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2023
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17:42 21.11.2023 (обновлено: 17:43 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html
Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19
Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2023
Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и коклюшем, скорее всего, скоро прекратится, но спад будет медленным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:42
2023-11-21T17:43
здоровье - общество
общество
анатолий альтштейн
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и коклюшем, скорее всего, скоро прекратится, но спад будет медленным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. "Ориентировочно, я думаю, подъем роста прекратится скоро, может, пару недель. Но спад будет очень медленным, всю зиму. COVID-19 может тянуться долго, но уровень (заболеваемости – ред.) не такой высокий", - сказал Альтштейн. По его словам, COVID-19 является наиболее доминирующей болезнью по сравнению с ОРВИ, гриппом и коклюшем. Чтобы не заболеть, нужно заниматься спортом, правильно питаться, мыть руки, можно носить маски в общественных местах, отметил Альтштейн.
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здоровье - общество, общество, анатолий альтштейн, россия
Здоровье - Общество, Общество, Анатолий Альтштейн, Россия
Эксперт назвал сроки прекращения роста заболеваемости гриппом и COVID-19

Альтштейн: подъем роста заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ скоро прекратится

© iStock.com / demaerreЖенщина с высокой температурой
Женщина с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / demaerre
Женщина с высокой температурой . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и коклюшем, скорее всего, скоро прекратится, но спад будет медленным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«
"Ориентировочно, я думаю, подъем роста прекратится скоро, может, пару недель. Но спад будет очень медленным, всю зиму. COVID-19 может тянуться долго, но уровень (заболеваемости – ред.) не такой высокий", - сказал Альтштейн.
По его словам, COVID-19 является наиболее доминирующей болезнью по сравнению с ОРВИ, гриппом и коклюшем. Чтобы не заболеть, нужно заниматься спортом, правильно питаться, мыть руки, можно носить маски в общественных местах, отметил Альтштейн.
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