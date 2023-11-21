https://ria.ru/20231121/kovid-1910865751.html

Переводить школы на дистант из-за COVID-19 не планируется, заявил Кравцов

Переводить школы на дистант из-за COVID-19 не планируется, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.11.2023

Переводить школы на дистант из-за COVID-19 не планируется, заявил Кравцов

Переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса не планируется, если в каких-то регионах заболеваемость растет, то по решению региональных властей РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:54

2023-11-21T16:54

2023-11-21T17:21

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса не планируется, если в каких-то регионах заболеваемость растет, то по решению региональных властей масочный режим может быть введен, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Каких-то массовых (решений – ред.), закрытия школ или перевода на дистанционное обучение не планируется, это абсолютно точно. Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово – так вопрос не стоит. Масочный режим может быть точечно (введен – ред.) по решению регионального органа управления образованием, но системно – так вопрос не ставится. У нас все школы работают, слава Богу, идет образовательный процесс, готовимся к новому году", - сказал Кравцов журналистам.

https://ria.ru/20231121/bessonitsa-1910863971.html

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общество, россия, сергей кравцов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, социальный навигатор, сн_образование