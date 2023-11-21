https://ria.ru/20231121/kataloniya-1910852061.html

В Каталонии ограничили потребление воды до 210 литров в день на человека

В Каталонии ограничили потребление воды до 210 литров в день на человека - РИА Новости, 21.11.2023

В Каталонии ограничили потребление воды до 210 литров в день на человека

Власти Каталонии ввели предварительное чрезвычайное положение в регионе, по которому потребление воды ограничивается до 210 литров в день на человека, сообщила... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:15

2023-11-21T16:15

2023-11-21T16:15

в мире

каталония

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Каталонии ввели предварительное чрезвычайное положение в регионе, по которому потребление воды ограничивается до 210 литров в день на человека, сообщила во вторник газета Periodico со ссылкой на местные власти. Как отмечает газета, новые ограничения затронули 202 муниципалитета 14 из 42 групп муниципалитетов Каталонии. Согласно изданию, мера также затронет потребление воды в больницах, ресторанах, гостиницах и других предприятиях. "Постановление правительства о предварительном чрезвычайном ограничивает потребление воды до 210 литров на человека в день в среднем во всей системе рек Тер и Льобрегат", - отмечает Periodico. Издание подчеркивает, что мера фактически затронет только одну шестую Каталонии, у которой ежедневное потребление воды превышает 200 литров на человека в день. Как сообщает газета со ссылкой на заявления министра по борьбе с изменением климата Дэвида Маскорта и официального представителя правительства Патрисии Плайи, введение предварительного чрезвычайного положения призывает население к активной экономии воды. В сентябре издание Periodico со ссылкой на правительство региона передавало, что власти Каталонии ввели предупреждение о самом высоком уровне опасности в автономном сообществе в связи с засухой. По данным издания, новые ограничения, введенные властями, предусматривают сокращение промышленного потребления воды до 25%, сокращение сельскохозяйственного орошения на 80% и почти полное прекращение городского орошения, например орошения садов или наполнения бассейнов.

https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html

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в мире, каталония