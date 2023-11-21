https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910679774.html

Евромайдан

Евромайдан - РИА Новости, 21.11.2023

Евромайдан

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:03

2023-11-21T01:03

2023-11-21T01:03

справки

евромайдан

в мире

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/87/1481798797_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd81596bbbce1d3b5e06fa17043a277b.jpg

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.С момента распада СССР вступление в ЕС было одной из приоритетных целей внешней политики украинского государства. Эта цель вошла в противоречие с восточным вектором политики Киева и, прежде всего, с попытками Москвы вовлечь Украину в россиецентричные интеграционные проекты на постсоветском пространстве.Киев последовательно дистанцировался от интеграционных проектов Кремля, начиная от отказа ратифицировать Устав СНГ в 1993 году и заканчивая блокированием работы над созданием Единого экономического пространства (проекта, к которому формально Украина присоединилась в начале 2000-х годов). В середине 2000-х годов, после победы "оранжевой революции" и прихода к власти команды Виктора Ющенко, евроинтеграционная идея и мысль о принадлежности Украины к европейской цивилизации стали доминирующими в украинской политике.Виктор Янукович, придя к власти, продолжил политику сближения с ЕС. В июне 2010 года он заявлял, что "курс на европейскую интеграцию – не дань моде, а острая необходимость, которая сегодня стоит перед Украиной". При этом он отмечал, что ассоциация с ЕС не будет препятствовать развитию отношений Киева с зоной свободной торговли в СНГ и Таможенным союзом.В стране формировался консенсус в пользу Евроассоциации, хотя большая часть населения не представляла все нюансы условий разрабатываемого документа. Тогда обществу обещали, что зарплаты на Украине будут как в Европе, но при этом власти совершенно игнорировали такие важные параметры как, например, различия между Европой и Украиной в уровне производительности труда и энергоэффективности. При этом соглашение было изначально во многом обусловлено геополитическими факторами – стремлением Запада не допустить усиления интеграционной группировки с участием России на постсоветском пространстве посредством вступления в нее Украины.По всем каналам СМИ, принадлежащим подконтрольным Западу олигархам, началась массированная антироссийская пропаганда и агитация за сближение с ЕС. При этом замалчивали отрицательные стороны и восхваляли несуществующие. У неосведомленных граждан создавалось впечатление, будто Украине предоставят полноправное членство в ЕС. Говорили о переходе на евростандарты. Однако не добавляли, что такие технические стандарты (регламенты) ЕС украинская промышленность просто не сможет поддерживать.По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, в 2013 году на Украине подсчитали, что для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику страны перед вступлением в ЕС ей потребуется 160 миллиардов долларов.21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.Одновременно с этим украинским министерствам было поручено "возобновить активный диалог с РФ и другими странами Таможенного союза и государствами-членами СНГ относительно активизации торгово-экономических связей".Смену позиции официального Киева многие объяснили влиянием России. Один из лидеров украинской оппозиции Арсений Яценюк заявил, в частности, что президент Виктор Янукович, отказавшись от сближения с ЕС, якобы "выторговал" у России 20 миллиардов долларов, а также поддержку его переизбрания на второй срок в 2015 году.Сразу после появления новости о решении правительства в социальных сетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности в центре Киева собрались около двух тысяч человек.Поддержать активистов на Майдан пришли оппозиционные политики, среди которых был глава парламентской фракции партии "Батькивщина" ("Родина") Арсений Яценюк, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.Оппозиция заявила, что будет проводить массовые уличные акции, требуя подписать соглашение на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе (Литва) 28-29 ноября.Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки – хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.30 ноября в четыре часа ночи милиция потребовала от протестующих, остававшихся на площади, освободить майдан Незалежности для установки новогодней елки. Большинство демонстрантов покинули площадь, подчинившись требованиям милиции, но некоторые радикально настроенные граждане отказались уходить. Между ними и представителями правоохранительных органов начались столкновения.Разгон протестующих проводился жестко: бойцы "Беркута" избивали дубинками собравшихся на площади людей. Протестующие тоже атаковали "Беркут", бросали в милицию банки с консервированной фасолью, взрывпакеты и файеры.В результате разгона телесные повреждения получили порядка 80 человек, из них десять были госпитализированы. При этом задержанных милицией людей отпустили из отделения уже через несколько часов.Пресса, присутствовавшая при разгоне, заняла сторону протестующих. На следующий день украинские СМИ взорвались заголовками о "морях крови", якобы пролитых "Беркутом".Реакция общественности и властей на столкновения определила дальнейшее развитие событий.Вашингтон и Брюссель обрушились с жесткой критикой на украинские власти. В резолюции, принятой Европарламентом 12 декабря 2013 года, говорилось о полной поддержке "демонстрантов за европейское будущее". Европарламентарии потребовали, чтобы все "мирные демонстранты", арестованные за последние дни, были немедленно освобождены, а все виновные в применении грубой силы против них понесли наказание.После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.16 января 2014 года парламент Украины принял ряд законов, которые ужесточили ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Принятие антипротестных законов спровоцировало массовые беспорядки.19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Радикалы попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки правоохранителей были госпитализированы.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.1 февраля лидеры оппозиции Виталий Кличко и Арсений Яценюк приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где провели целый ряд встреч с лидерами международных организаций и западных стран.Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием. Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал.В преддверии нападения на администрацию президента Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков, где принял участие в съезде депутатов юго-восточных областей Украины.Оппозиция инициировала проведение экстренного заседания Верховной рады.Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив Виктора Януковича в том, что он "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".23 февраля Верховная рада Украины проголосовала за постановление о передаче полномочий президента Украины председателю Верховной рады Александру Турчинову.27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.По официальной статистике Минздрава Украины (на апрель 2014 года), в результате беспорядков погибли и умерли 105 человек. По данным Киевской городской госадминистрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.Как впоследствии призналась помощник госсекретаря Виктория Нуланд, активно поддерживавшая Майдан, США истратили порядка пяти миллиардов долларов, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.После насильственного захвата власти на Украине 22 февраля 2014 года руководители правоохранительных ведомств Украины, назначенные новой киевской властью, обнародовали промежуточные результаты расследования "дела снайперов" (дело о гибели активистов Евромайдана 18-20 февраля 2014 года). Ответственность за смерть более 100 человек силовики возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича. Также сообщалось, что почти 20 бойцов спецподразделения "Беркут" подозреваются в стрельбе на улице Институтской. Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.В начале марта 2014 года в интернете была опубликована запись телефонного разговора от 26 февраля министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта и в то время главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, в котором со ссылкой на врача Ольгу Богомолец, работавшую на Майдане, прозвучало, что жертвами расстрелов стали и правоохранители, причем стреляли в протестующих и милиционеров одни и те же снайперы. Позднее МИД Эстонии подтвердил подлинность появившейся в интернете записи телефонного разговора министра иностранных дел Урмаса Паэта с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, касающегося событий на Украине.Осенью 2014 года канадский профессор украинского происхождения Иван Качановский опубликовал результаты своего расследования, в котором утверждал, что расстрел был спланированной операцией оппозиции, имевшей целью захват власти.По его данным, протестующие были застрелены со стороны гостиницы "Украина", Октябрьского дворца или других точек, контролируемых представителями Евромайдана. К таким же выводам пришел в 2015 году британский журналист ВВС Гэбриел Гейтхауз, опубликовавший материалы, свидетельствующие о стрельбе из лагеря Евромайдана, и в частности из здания захваченной консерватории. Гейтхауз называл экс-спикера парламента Андрея Парубия одним из руководителей всей этой операции.В конце 2017 года итальянские журналисты представили результаты расследования событий февраля 2014 года в центре Киева. В качестве основы материала был представлен фильм с интервью нескольких граждан Грузии, оказавшихся в свое время на Украине. Человек по имени Коба Нергадзе вместе с другими гражданами Грузии рассказал о том, что в 2014 году в Киев их направил Михаил Саакашвили.Нергадзе рассказал, что при Саакашвили работал в службе безопасности Грузии, а в 2014 году оказался на Украине для поддержки протестов.Другой интервьюируемый – Александр Ревазишвили – заявил, что перед ним была поставлена задача по организации провокационных действий в отношении бойцов "Беркута". По словам Ревазишвили, его куратором в Киеве выступал бывший снайпер 101-й десантной дивизии США Брайан Бойенджер.Итальянские журналисты рассказали, что несколько групп, возглавляемых грузинами, рассредоточились по центру украинской столицы и вели прицельный огонь по тем, кто стоял на Майдане.Корреспондент РИА Новости побывал в Тбилиси, где лично пообщался с грузинскими снайперами, ставшими участниками трагических событий на Майдане. Грузинские снайперы сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского (тогда нардеп от "Батькивщины"). Они также рассказали, что их инструктировал бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили. За поездку на Майдан группе Нергадзе выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали по возвращении из командировки. Однако следствие никак не реагировало на все вышеизложенные факты, полностью их игнорируя.В феврале 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане в 2014 году.По словам генпрокурора Украины Юрий Луценко, по делу проходят более 150 человек, в том числе Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Александр Якименко.17 января 2023 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана".Указом президента Украины Петра Порошенко 21 ноября – дата начала акций протеста на Майдане Незалежности в 2013 году – отмечается как День достоинства и свободы.

https://radiosputnik.ru/20230225/1854238193.html

https://ria.ru/20220323/evromaydan-1779744650.html

https://radiosputnik.ru/20200602/1572371079.html

https://ria.ru/20210217/evromaydan-1597928189.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, евромайдан, в мире, евросоюз, украина