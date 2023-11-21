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В Астрахани выписали девять человек после отравления наркотиками - РИА Новости, 21.11.2023
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17:30 21.11.2023 (обновлено: 17:35 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bolnitsa-1910876557.html
В Астрахани выписали девять человек после отравления наркотиками
В Астрахани выписали девять человек после отравления наркотиками - РИА Новости, 21.11.2023
В Астрахани выписали девять человек после отравления наркотиками
Еще семь человек выписали из больницы Астрахани после отравления наркотическими средствами, в стационаре остаются десять пациентов, сообщает Минздрав региона в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:30
2023-11-21T17:35
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Еще семь человек выписали из больницы Астрахани после отравления наркотическими средствами, в стационаре остаются десять пациентов, сообщает Минздрав региона в Telegram. С 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками, позже двух выписали. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. "На сегодняшний день из 19 поступивших выписано уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. 10 пациентов продолжают лечение. Из них в тяжелом состоянии - два человека, восемь пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - говорится в сообщении. Как сообщало МВД РФ, по подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Также региональный СК сообщил, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Организована проверка.
https://ria.ru/20231121/narkomany-1910773565.html
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происшествия, здоровье - общество, астрахань, россия, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Астрахань, Россия, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани выписали девять человек после отравления наркотиками

Минздрав: в Астрахани выписали 9 из 19 человек после отравления наркотиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Еще семь человек выписали из больницы Астрахани после отравления наркотическими средствами, в стационаре остаются десять пациентов, сообщает Минздрав региона в Telegram.
С 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками, позже двух выписали. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов.
«
"На сегодняшний день из 19 поступивших выписано уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. 10 пациентов продолжают лечение. Из них в тяжелом состоянии - два человека, восемь пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - говорится в сообщении.
Как сообщало МВД РФ, по подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Также региональный СК сообщил, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Организована проверка.
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