https://ria.ru/20231121/arest-1910888385.html

Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест

Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест - РИА Новости, 21.11.2023

Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест

Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:13

2023-11-21T18:13

2023-11-21T18:13

происшествия

россия

carlsberg

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Да, обжаловали арест. Суд жалобы зарегистрировал", - сообщили в объединенной пресс-службе. Ранее Выборгский районный суд избрал Шерстенникову и Рогачевскому заключение под стражу по 30 декабря. Афера, по мнению следствия, сводится к передаче другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) прав интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией. Согласно архивным данным сайта компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, с 2021 был назначен на должность президента "Балтики". Рогачевский пришел в "Балтику" в 2005 году, с 2014 года занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. На данный момент страница с управленческим составом "Балтики" удалена с сайта компании.

https://ria.ru/20231003/carlsberg-1900229616.html

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происшествия, россия, carlsberg