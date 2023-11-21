Рейтинг@Mail.ru
Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/arest-1910888385.html
Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест
Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест - РИА Новости, 21.11.2023
Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест
Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:13
2023-11-21T18:13
происшествия
россия
carlsberg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49764/54/497645402_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1a0103492f67f009f5be5b7fa1222e5b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Да, обжаловали арест. Суд жалобы зарегистрировал", - сообщили в объединенной пресс-службе. Ранее Выборгский районный суд избрал Шерстенникову и Рогачевскому заключение под стражу по 30 декабря. Афера, по мнению следствия, сводится к передаче другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) прав интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией. Согласно архивным данным сайта компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, с 2021 был назначен на должность президента "Балтики". Рогачевский пришел в "Балтику" в 2005 году, с 2014 года занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. На данный момент страница с управленческим составом "Балтики" удалена с сайта компании.
https://ria.ru/20231003/carlsberg-1900229616.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49764/54/497645402_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ecbf9b26a0231a3f51d27b67893c9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, carlsberg
Происшествия, Россия, Carlsberg
Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест

Топ-менеджеры "Балтики" Шерстенников и Рогачевский обжаловали арест

© Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЗдание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Здание ОАО Пивоваренная компания Балтика
© Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Здание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Да, обжаловали арест. Суд жалобы зарегистрировал", - сообщили в объединенной пресс-службе. Ранее Выборгский районный суд избрал Шерстенникову и Рогачевскому заключение под стражу по 30 декабря.
Афера, по мнению следствия, сводится к передаче другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) прав интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию.
Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
Согласно архивным данным сайта компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, с 2021 был назначен на должность президента "Балтики". Рогачевский пришел в "Балтику" в 2005 году, с 2014 года занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. На данный момент страница с управленческим составом "Балтики" удалена с сайта компании.
Пивные бутылки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group
3 октября, 17:49
 
ПроисшествияРоссияCarlsberg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала