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Комплекс обороны вертолетов "Витебск" улучшат с учетом применения в СВО - РИА Новости, 20.11.2023
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03:12 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/vertolety-1910475445.html
Комплекс обороны вертолетов "Витебск" улучшат с учетом применения в СВО
Комплекс обороны вертолетов "Витебск" улучшат с учетом применения в СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Комплекс обороны вертолетов "Витебск" улучшат с учетом применения в СВО
Модернизированный бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" защитит российские вертолёты от применяемых противником в зоне СВО средств поражения, сообщил РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T03:12
2023-11-20T03:12
владимир кожин
безопасность
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Модернизированный бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" защитит российские вертолёты от применяемых противником в зоне СВО средств поражения, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данной системы – концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех). "Сегодня система "Витебск" модернизируется по результатам ее применения в СВО c учетом опыта наших военных летчиков. В усовершенствованном комплексе будут учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолетов армейской авиации, и перспективных средств, которые у него появятся в обозримом будущем", - сказал собеседник агентства. В КРЭТ отметили, что БКО "Витебск" получает максимально положительные отзывы от участвующих в спецоперации российских лётчиков армейской авиации. "По мнению военных, "Витебск" - это очень эффективная система, которая позволяет сохранить жизнь экипажу вертолета. Отзывы, которые к нам поступают – очень положительные. Модернизированный "Витебск" будет поставляться для российских боевых вертолетов", - рассказали в концерне. В зоне СВО активно применяются российские боевые вертолёты Ка-52 "Аллигатор". Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин назвал эти машины основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации.
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владимир кожин, безопасность, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, ка-52 "аллигатор"
Владимир Кожин, Безопасность, Концерн Радиоэлектронные технологии, Ростех, Ка-52 "Аллигатор"
Комплекс обороны вертолетов "Витебск" улучшат с учетом применения в СВО

БКО вертолетов "Витебск" модернизируют с учетом применения в спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Модернизированный бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" защитит российские вертолёты от применяемых противником в зоне СВО средств поражения, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данной системы – концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех).
«
"Сегодня система "Витебск" модернизируется по результатам ее применения в СВО c учетом опыта наших военных летчиков. В усовершенствованном комплексе будут учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолетов армейской авиации, и перспективных средств, которые у него появятся в обозримом будущем", - сказал собеседник агентства.
В КРЭТ отметили, что БКО "Витебск" получает максимально положительные отзывы от участвующих в спецоперации российских лётчиков армейской авиации.
"По мнению военных, "Витебск" - это очень эффективная система, которая позволяет сохранить жизнь экипажу вертолета. Отзывы, которые к нам поступают – очень положительные. Модернизированный "Витебск" будет поставляться для российских боевых вертолетов", - рассказали в концерне.
В зоне СВО активно применяются российские боевые вертолёты Ка-52 "Аллигатор". Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин назвал эти машины основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации.
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