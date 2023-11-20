"Ущемлять права". В Раде сделали резкий выпад в адрес русских на Украине
Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, а права русских должны быть ущемлены, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Его цитирует "Страна.ua".
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"Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", — утверждает киевский чиновник.
По мнению Стефанчука, представители русского народа не должны иметь "никаких привилегий".
Две недели назад похожее заявление сделала и вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По его словам, "на Украине нет русского меньшинства", а есть только украинцы, "часть которых разговаривают на русском языке".
Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.