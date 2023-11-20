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В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 20.11.2023 (обновлено: 09:28 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tank-1910478863.html
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь - РИА Новости, 20.11.2023
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь
Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:14
2023-11-20T09:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на появившийся в Сети видеоролик, на который попала машина данного типа."Есть что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине. Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет блоков динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов", — говорится в публикации.По словам Экса, немецкие Leopard 1A5 нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их наименее защищенными танками в украинском конфликте.Ранее, как следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ, Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.Как сообщало издание, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь

Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на фронт без дополнительной защиты

CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5Танк Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на появившийся в Сети видеоролик, на который попала машина данного типа.
"Есть что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине. Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет блоков динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов", — говорится в публикации.
© ФотоСкриншот видео с танком Leopard 1A5
Скриншот видео с танком Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото
Скриншот видео с танком Leopard 1A5
По словам Экса, немецкие Leopard 1A5 нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их наименее защищенными танками в украинском конфликте.
Ранее, как следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ, Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.
Как сообщало издание, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
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