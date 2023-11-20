https://ria.ru/20231120/tank-1910478863.html
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь - РИА Новости, 20.11.2023
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь
Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:14
2023-11-20T05:14
2023-11-20T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910496411_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_521620c54c13803f973580becb0e4a5a.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на появившийся в Сети видеоролик, на который попала машина данного типа."Есть что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине. Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет блоков динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов", — говорится в публикации.По словам Экса, немецкие Leopard 1A5 нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их наименее защищенными танками в украинском конфликте.Ранее, как следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ, Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.Как сообщало издание, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910496411_126:0:1949:1367_1920x0_80_0_0_40c9e0f33701d71152d9de3602df8104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь
Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на фронт без дополнительной защиты