https://ria.ru/20231120/tank-1910478863.html

В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь

В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь - РИА Новости, 20.11.2023

В видео с украинским танком заметили "зловещую" деталь

Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T05:14

2023-11-20T05:14

2023-11-20T09:28

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на появившийся в Сети видеоролик, на который попала машина данного типа."Есть что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине. Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет блоков динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов", — говорится в публикации.По словам Экса, немецкие Leopard 1A5 нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их наименее защищенными танками в украинском конфликте.Ранее, как следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ, Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.Как сообщало издание, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.

https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, forbes