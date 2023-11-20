Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 20.11.2023 (обновлено: 07:10 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html
В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды
В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды - РИА Новости, 20.11.2023
В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды
Российские системы РЭБ "Поле-21" подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, об этом пишет доцент кафедры... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T02:17
2023-11-20T07:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
forbes
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151467/64/1514676448_0:270:5441:3331_1920x0_80_0_0_7a113a796d99e22c6f32a97e24143984.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские системы РЭБ "Поле-21" подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, об этом пишет доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал в статье для журнала Forbes."Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — говорится в публикации.По словам Миттала, российская армия технологически превосходит ВСУ, что приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских беспилотников."Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом "Ланцет". Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины", — констатирует эксперт.Как ранее писало британское издание Daily Express, российские комплексы “Поле-21” и “Житель” успешно подавляют сигналы GPS и иных спутниковых каналов в зоне спецоперации, а также серьезно мешают дронам-камикадзе.
https://ria.ru/20231119/udary-1910450202.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910470722.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151467/64/1514676448_321:0:5121:3600_1920x0_80_0_0_b519b325c4a452fc05fd449cf5e4e3ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, forbes, gps
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Forbes, GPS
В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды

Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой "Поле-21"

© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse PlatzАмериканская гаубица калибра 155 миллиметров
Американская гаубица калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz
Американская гаубица калибра 155 миллиметров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские системы РЭБ "Поле-21" подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, об этом пишет доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.
"Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — говорится в публикации.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
"Русские все просчитали". В Киеве шокированы молниеносным ударом России
Вчера, 20:57
По словам Миттала, российская армия технологически превосходит ВСУ, что приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских беспилотников.
"Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом "Ланцет". Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины", — констатирует эксперт.
Как ранее писало британское издание Daily Express, российские комплексы “Поле-21” и “Житель” успешно подавляют сигналы GPS и иных спутниковых каналов в зоне спецоперации, а также серьезно мешают дронам-камикадзе.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины
01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныForbesGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала