https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html

В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды

В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды - РИА Новости, 20.11.2023

В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные снаряды

Российские системы РЭБ "Поле-21" подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, об этом пишет доцент кафедры... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:17

2023-11-20T02:17

2023-11-20T07:10

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские системы РЭБ "Поле-21" подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, об этом пишет доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал в статье для журнала Forbes."Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — говорится в публикации.По словам Миттала, российская армия технологически превосходит ВСУ, что приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских беспилотников."Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом "Ланцет". Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины", — констатирует эксперт.Как ранее писало британское издание Daily Express, российские комплексы “Поле-21” и “Житель” успешно подавляют сигналы GPS и иных спутниковых каналов в зоне спецоперации, а также серьезно мешают дронам-камикадзе.

https://ria.ru/20231119/udary-1910450202.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910470722.html

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безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, forbes, gps