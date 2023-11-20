https://ria.ru/20231120/shum-1910136550.html

"Абсолютно нерабочая история". Россиян оставили наедине с серьезной угрозой

"Абсолютно нерабочая история". Россиян оставили наедине с серьезной угрозой - РИА Новости, 20.11.2023

"Абсолютно нерабочая история". Россиян оставили наедине с серьезной угрозой

В Госдуме готовят федеральный закон о тишине. Сейчас у жителей многоквартирных домов практически нет способов повлиять на нарушителей покоя. Обращение в полицию РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:14

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владимир колокольцев

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госдума рф

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Захар Андреев, Антонина Матвеева. В Госдуме готовят федеральный закон о тишине. Сейчас у жителей многоквартирных домов практически нет способов повлиять на нарушителей покоя. Обращение в полицию помогает далеко не всегда, а попытки разобраться самостоятельно порой приводят к трагедиям. О том, как решить проблему, — в материале РИА Новости.Унификация тишиныСогласно некоторым опросам, 61% россиян страдает из-за шума в соседних квартирах. Почти у половины есть опыт конфликтов на этой почве.Однако единого для всей страны закона, регулирующего этот вопрос, нет. Региональные правила отличаются друг от друга — впрочем, не радикально. Например, шуметь в Москве запрещено с 23:00 до 7:00, в Подмосковье — с 21:00 до 8:00. Штрафы за нарушения везде маленькие (в столице — до трех тысяч для частных лиц, до десяти для должностных и до 50 — для юридических).Новый проект, предложенный группой депутатов, унифицирует параметры региональных законов. Шуметь будет нельзя с 23:00 до 7:00. Штрафы за нарушение — до двух тысяч рублей для частных лиц, до десяти для должностных и до 500 тысяч — для юридических.Однако главная проблема в том, как исполнять эти предписания и наказывать нарушителей.Когда шумомера малоЮристы объясняют: шум в многоквартирных домах бывает постоянный и временный, возникающий внезапно. С постоянным справиться легче. За него обычно несут ответственность юридические лица — например, коммерческие организации (фитнес-клуб, магазин), снимающие первый этаж дома. Или управляющие компании, в чьем ведении работа инфраструктурных объектов. Здесь адвокаты могут похвастаться выигранными спорами: суд предписывает юридическому лицу сделать звукоизоляцию или починить гудящие трубы.Еще одна категория дел — когда к нарушению тишины приводит конструктивное изменение квартиры. Например, меняют пол и снимают звукоизоляцию. Жить этажом ниже становится невозможно, даже если сосед сверху специально не шумит. В таких случаях можно обязать жильца вернуть все как было.А вот привлечь к ответственности тех, кто решил что-нибудь громко отпраздновать среди ночи, намного сложнее. "Придется потратить огромное количество времени, а иногда и денег, однако результата либо не будет вообще, либо все закончится небольшим штрафом", — поясняет адвокат Петр Гусятников.Чтобы идти в суд, необходимо собрать большую доказательную базу. Но это непросто."В сложившейся судебной практике недостаточно наличия шумомера. Надо еще, чтобы человек, который им пользуется, имел соответствующее образование, — обращает внимание юрист. — По сути, то, что касается административных штрафов по закону о тишине, — абсолютно нерабочая история"."Крысы и тараканы"Можно вызвать полицейских. Но у стражей порядка, даже если они искренне хотят помочь, не так много способов воздействия на дебошира. К тому же к их прибытию шум может прекратиться.Ситуация усугубляется тем, что полиция просто не успевает заниматься подобными делами — не хватает рук. В 2022-м глава МВД Владимир Колокольцев сообщал о большом оттоке кадров. Только в Москве численность сотрудников сократилась в два раза.Еще вариант — обратиться к юристам, которые предлагают разные способы принуждения полицейских к исполнению обязанностей. Можно подать жалобу начальству рядовых сотрудников, написать в прокуратуру или суд. Для оперативного обращения (когда, например, стражи порядка отказываются приезжать на место правонарушения) нужно звонить в службу доверия МВД по номеру горячей линии, объясняет Дмитрий Безделин, ведущий специалист "Европейской юридической службы".Другой способ добиться справедливости — косвенно воздействовать на самих соседей, принудить их к соблюдению правил о тишине, но законными методами."Если там есть несовершеннолетние дети, можно обратиться в отдел опеки и попечительства. Если шумят иностранцы из стран ближнего зарубежья — в миграционную службу. Если из проблемной квартиры бегут крысы и тараканы, жалуйтесь в Санэпидемнадзор. Такое жилище даже могут опечатать", — говорит адвокат Ильдар Мухаметзянов.В остальных случаях решать проблему уполномочены лишь полицейские, подчеркивают юристы.Стрельба и питбулиВпрочем, порой жители многоквартирных домов пытаются разобраться самостоятельно. Выяснение отношений доходит до криминала. В ноябре дебоширы обстреляли окна петербуржца, который сделал им замечание из-за шума. Месяцем ранее житель подмосковного Егорьевска получил 18 лет за убийство женщины: она всего лишь попросила его выключить музыку. Другой "меломан"— из Северной столицы — натравил на недовольного соседа питбуля. Это лишь малая часть подобных событий за последнее время. Большинство инцидентов не попадает в СМИ.Люди, страдающие от шума, объединяются в сетевые сообщества. Многие жалуются на плохую звукоизоляцию в новых домах. "Дождались наконец-то свою новостроечку. Вроде и район нормальный, и по цене нормально вышло. Но когда заселились, поняли, что живем не одни, а вместе с соседями. Слышимость неимоверная", — пишет один из участников форума "Клуб защитников тишины".Сделать шумоизоляцию самостоятельно — дорогое удовольствие. И даже эта мера спасает не всегда.На форумах жалуются на любителей слушать музыку, на громкое общение, топот сверху, крики детей, лай собак. Общее место таких историй — невозможность договориться с соседом по-хорошему и игнорирование проблемы полицией.Отчаявшиеся поборники тишины ищут любые способы изменить ситуацию. Разрабатывают планы мести. Рассказывают друг другу о "надежных" средствах: например, прислонять колонки к потолку или стене, чтобы жители "нехорошей квартиры" ощутили себя в шкуре пострадавших.Однако таким образом борцы за справедливость тоже нарушают закон. И сами вынуждены все это слушать — бетонная "мембрана" передает акустические волны в обе стороны.Да и результат далеко не всегда очевиден. Зачастую эффект если есть, то лишь временный. К тому же часто страдают соседи из третьих квартир.Долго, дорого, безрезультатноТеоретически добиться справедливости законными средствами можно. Но цена (в прямом и переносном смысле) будет крайне высока.У решения проблемы через суд, по словам жильцов, много минусов. Услуги юристов стоят недешево — десятки тысяч рублей в Москве. Что значительно больше, чем штраф частному лицу."Срок рассмотрения спора — от двух месяцев, но мы бы рассчитывали минимум на полгода. Еще нужно потратиться на экспертизу. Бывают сложности с исполнением вердикта, а также с получением компенсации. Например, нет нормы, как определить размер морального вреда", — объясняет судебный эксперт Марина Кудашова.Поэтому даже редкие случаи успеха выглядят пирровой победой. Так, в ноябре жителя Брянска обязали выплатить компенсацию за моральный вред пожилой соседке. Нарушитель систематически слушал громкую музыку по ночам. Прокуратура требовала, чтобы он перечислил пенсионерке 80 тысяч рублей. Суд уменьшил сумму до десяти тысяч.Поэтому один из самых частых советов на тематических форумах — переезжать в другое место.Житель Череповца Андрей Ненастьев за семь лет жизни в неблагополучном районе перепробовал все возможные методы."Соседи пили, принимали наркотики, мусорили и шумели. Однажды прокололи мне шины, — вспоминает он. — Полиция так и не решила вопрос. Поставил в подъезде видеокамеры, расклеивал объявления о возможных последствиях для нарушителей, жаловался в домоуправление. Не помогло. В итоге мы с семьей просто переехали".Кого будить в три ночи?Надежного способа защитить себя от соседского шума просто нет. И, по мнению специалистов по гражданскому праву, в ближайшее время он не появится.Так, новый законопроект сохраняет мизерные штрафы — особенно для физических лиц. А главное, нет убедительного механизма фиксации нарушений.Правда, в поступившем в Госдуму документе попытались это исправить. Согласно законопроекту, жильцы дома смогут выбирать ответственных за соблюдение тишины среди собственников или сотрудников УК. По задумке, те сперва проведут профилактическую беседу с нарушителями. Если не подействует, составят акт, который направят участковому или в орган жилнадзора."Но, допустим, если соседи начали шуметь в три часа ночи, тогда что — придется будить это "уполномоченное лицо"? — задается вопросом адвокат Гусятников.По его словам, перед законодателями встает дилемма. С одной стороны, для привлечения к ответственности нужна строгая доказательная база, которую очень трудно собрать. С другой, если наказывать без нее, будет инструмент для злоупотреблений: соседи смогут писать ложные доносы, чтобы сводить друг с другом счеты.По мнению эксперта, нарушениями тишины должна заниматься отдельная служба, а не полиция или сами жильцы."За пожарную безопасность отвечают пожарные, за экологическую — другие профильные специалисты, — проводит аналогии адвокат. — В ходе обсуждения законопроекта, кстати, звучало предложение ввести должность так называемого инспектора по шуму. Это человек со специальным образованием и оборудованием, который способен профессионально зафиксировать превышение допустимых уровней звука. Один сотрудник мог бы обслуживать сразу несколько домов".Как бы то ни было, пока что предлагаемые меры не выглядят продуманными и эффективными. Впрочем, документу предстоит пройти три чтения и есть надежда, что в него внесут действительно полезные изменения. А соседские войны тем временем продолжаются.

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общество, жилье, москва, московская область (подмосковье), владимир колокольцев, егорьевск, госдума рф