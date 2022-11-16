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Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД - РИА Новости, 16.11.2022
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Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД
Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД - РИА Новости, 16.11.2022
Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД
Нехватка 90 тысяч человек в органах полиции пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть "разумный предел", заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:04
2022-11-16T14:04
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка 90 тысяч человек в органах полиции пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть "разумный предел", заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде.По его словам, отток кадров в МВД большой, на сегодняшний день некомплект - 90 тысяч сотрудников. К примеру, за последние годы численность полицейских в Москве уменьшилась почти в два раза."Это не сказывается, пока не сказывается на криминогенной ситуации: преступность продолжает сокращаться, раскрываемость растет. Но всему есть свой разумный предел, и уповать на то, что эта динамика будет продолжаться только из-за одних высоких призывов со стороны руководства министерства и других органов государственной власти, органов внутренних дел, наверное, не стоит", - отметил министр.
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безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, россия, совет федерации рф
Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев, Россия, Совет Федерации РФ
14:04 16.11.2022
 
Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД

Колокольцев: кадровый дефицит в МВД пока не сказывается на ситуации, но всему есть предел

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка 90 тысяч человек в органах полиции пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть "разумный предел", заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде.
По его словам, отток кадров в МВД большой, на сегодняшний день некомплект - 90 тысяч сотрудников. К примеру, за последние годы численность полицейских в Москве уменьшилась почти в два раза.
"Это не сказывается, пока не сказывается на криминогенной ситуации: преступность продолжает сокращаться, раскрываемость растет. Но всему есть свой разумный предел, и уповать на то, что эта динамика будет продолжаться только из-за одних высоких призывов со стороны руководства министерства и других органов государственной власти, органов внутренних дел, наверное, не стоит", - отметил министр.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 09:01
В Приморье депутаты попросили повысить зарплаты полицейским
 
БезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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