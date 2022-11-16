https://ria.ru/20221116/mvd-1831926029.html

Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД

Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД - РИА Новости, 16.11.2022

Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД

Нехватка 90 тысяч человек в органах полиции пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть "разумный предел", заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:04

2022-11-16T14:04

2022-11-16T14:04

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка 90 тысяч человек в органах полиции пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть "разумный предел", заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде.По его словам, отток кадров в МВД большой, на сегодняшний день некомплект - 90 тысяч сотрудников. К примеру, за последние годы численность полицейских в Москве уменьшилась почти в два раза."Это не сказывается, пока не сказывается на криминогенной ситуации: преступность продолжает сокращаться, раскрываемость растет. Но всему есть свой разумный предел, и уповать на то, что эта динамика будет продолжаться только из-за одних высоких призывов со стороны руководства министерства и других органов государственной власти, органов внутренних дел, наверное, не стоит", - отметил министр.

https://ria.ru/20220420/politsiya-1784415026.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, россия, совет федерации рф