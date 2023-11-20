https://ria.ru/20231120/protest-1910617186.html
МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе
МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе - РИА Новости, 20.11.2023
МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе
МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе между странами, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:45
2023-11-20T16:45
2023-11-20T17:25
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
финляндия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе между странами, сообщается на сайте ведомства."Двадцатого ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", — говорится в заявлении.В министерстве подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. МИД назвал произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.В ведомстве также заявили, что власти республики нарушают права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Там добавили, что в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой.На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231120/kpp-1910600751.html
https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html
https://ria.ru/20231117/granitsa-1910154435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, финляндия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Финляндия
МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе
МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия пропускных пунктов на границе
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе между странами, сообщается на сайте
ведомства.
«
"Двадцатого ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", — говорится в заявлении.
Первые беженцы прибыли на финский КПП "Салла" на границе с Россией
В министерстве подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. МИД назвал произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.
В ведомстве также заявили, что власти республики нарушают права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Там добавили, что в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой
.
На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки
объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии
, Ирака
и Сомали
.
Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу
В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.
Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки
, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва
будет прорабатывать ответные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией