https://ria.ru/20231120/protest-1910617186.html

МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе

МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе - РИА Новости, 20.11.2023

МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе

МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе между странами, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:45

2023-11-20T16:45

2023-11-20T17:25

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

финляндия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе между странами, сообщается на сайте ведомства."Двадцатого ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", — говорится в заявлении.В министерстве подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. МИД назвал произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.В ведомстве также заявили, что власти республики нарушают права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Там добавили, что в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой.На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231120/kpp-1910600751.html

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html

https://ria.ru/20231117/granitsa-1910154435.html

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финляндия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, финляндия