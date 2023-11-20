"Развесили за ночь": Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен
Reuters: в Венгрии развесили плакаты с требованием не подчиняться фон дер Ляйен
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На улицах Венгрии появились рекламные щиты от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", призывающие не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило агентство Reuters.
"На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. <…> Слоган гласит: "Давайте не будем плясать под их дудку", — говорится в материале.
© Фото : Zoltan KovacsКоллаж для билбордов с портретами Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса и подписью: "Давайте не будем плясать под их дудку"
© Фото : Zoltan Kovacs
Коллаж для билбордов с портретами Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса и подписью: "Давайте не будем плясать под их дудку"
Партия "Фидес" уже размещала подобные рекламные щиты в 2019 году. Тогда на них были изображены предшественник фон дер Ляйен на посту главы ЕК Жан-Клод Юнкер и Джордж Сорос.
Предположительно, Венгрия станет центральной темой на следующем саммите ЕС в середине декабря из-за связей с Россией и нескрываемого скептицизма в отношении Украины, подчеркнуло агентство.
Орбан неоднократно заявлял, что Еврокомиссия блокирует средства из фондов Евросоюза для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения, поскольку считает эти темы фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.