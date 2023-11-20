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"Развесили за ночь": Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.11.2023
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13:59 20.11.2023 (обновлено: 14:23 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/plakat-1910562812.html
"Развесили за ночь": Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен
"Развесили за ночь": Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.11.2023
"Развесили за ночь": Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен
На улицах Венгрии появились рекламные щиты от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", призывающие не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:59
2023-11-20T14:23
в мире
венгрия
будапешт
россия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
джордж сорос
еврокомиссия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На улицах Венгрии появились рекламные щиты от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", призывающие не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило агентство Reuters."На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. &lt;…&gt; Слоган гласит: "Давайте не будем плясать под их дудку", — говорится в материале.Партия "Фидес" уже размещала подобные рекламные щиты в 2019 году. Тогда на них были изображены предшественник фон дер Ляйен на посту главы ЕК Жан-Клод Юнкер и Джордж Сорос.Предположительно, Венгрия станет центральной темой на следующем саммите ЕС в середине декабря из-за связей с Россией и нескрываемого скептицизма в отношении Украины, подчеркнуло агентство.Орбан неоднократно заявлял, что Еврокомиссия блокирует средства из фондов Евросоюза для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения, поскольку считает эти темы фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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в мире, венгрия, будапешт, россия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, джордж сорос, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Джордж Сорос, Еврокомиссия, Евросоюз
"Развесили за ночь": Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен

Reuters: в Венгрии развесили плакаты с требованием не подчиняться фон дер Ляйен

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На улицах Венгрии появились рекламные щиты от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", призывающие не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило агентство Reuters.
"На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. <…> Слоган гласит: "Давайте не будем плясать под их дудку", — говорится в материале.
© Фото : Zoltan KovacsКоллаж для билбордов с портретами Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса и подписью: "Давайте не будем плясать под их дудку"
Коллаж для билбордов с портретами Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса и подписью: Давайте не будем плясать под их дудку - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Zoltan Kovacs
Коллаж для билбордов с портретами Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса и подписью: "Давайте не будем плясать под их дудку"
Партия "Фидес" уже размещала подобные рекламные щиты в 2019 году. Тогда на них были изображены предшественник фон дер Ляйен на посту главы ЕК Жан-Клод Юнкер и Джордж Сорос.
Предположительно, Венгрия станет центральной темой на следующем саммите ЕС в середине декабря из-за связей с Россией и нескрываемого скептицизма в отношении Украины, подчеркнуло агентство.
Орбан неоднократно заявлял, что Еврокомиссия блокирует средства из фондов Евросоюза для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения, поскольку считает эти темы фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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В миреВенгрияБудапештРоссияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенДжордж СоросЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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