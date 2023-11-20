https://ria.ru/20231120/pashinyan-1910541803.html

В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне

В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне - РИА Новости, 20.11.2023

В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна про Ереван и Баку и подготовку к войне, заявил, что не... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

2023-11-20T18:59

азербайджан

никол пашинян

дмитрий песков

армения

политика

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна про Ереван и Баку и подготовку к войне, заявил, что не знаком с ними, официально звучат заявления о готовности к мирному договору.В субботу Пашинян в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана". Он также заявил, что Еревану непонятна позиция Баку, отказывающегося возвращать пленных. "Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа необходимости выхода и готовности к заключению мирного договора. Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Пашиняна. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231116/armeniya-1909775767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, никол пашинян, дмитрий песков, армения, политика