https://ria.ru/20231120/orel-1910535612.html

В "Роскосмосе" заявили о переносе сроков полета корабля "Орел"

В "Роскосмосе" заявили о переносе сроков полета корабля "Орел" - РИА Новости, 20.11.2023

В "Роскосмосе" заявили о переносе сроков полета корабля "Орел"

Сроки полёта нового российского пилотируемого корабля "Орел" сдвигаются из-за неготовности инфраструктуры и транспортных средств, сообщил журналистам в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:24

2023-11-20T12:24

2023-11-20T12:24

космос - риа наука

александр блошенко

роскосмос

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сроки полёта нового российского пилотируемого корабля "Орел" сдвигаются из-за неготовности инфраструктуры и транспортных средств, сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор по науке "Роскосмоса", председатель координационного научно-технического совета Александр Блошенко."Космический корабль не существует отдельно. Он существует в составе космического ракетного комплекса ... С этим же связано фазирование сроков по испытаниям "Орла", - пояснил Блошенко.Он уточнил, что как полеты, так и первые испытания будут проходить с инфраструктуры на космодроме Восточный. Там должен быть построен подходящий монтажно-испытательный корпус, располагаться средства поиска и спасения экипажей.Кроме того, по словам исполнительного директора "Роскосмоса", для полётов нового корабля необходима ракета "Ангара", испытания стартовой инфраструктуры для которой только начались на Восточном."Бесконечным долгостроем это в любом случае не станет", - заверил Блошенко.Он напомнил, что на первых этапах экипаж российской орбитальной станции, к которой будет летать новый корабль, будет состоять из двух человек.Перспективный транспортный корабль (ПТК), также известный под названиями "Федерация" и "Орёл", разрабатывается с 2009 года. Изначально его первый полет был запланирован на 2015 год, сейчас ожидается в 2028-2029 годах.

https://ria.ru/20231120/mks-1910470022.html

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космос - риа наука, александр блошенко, роскосмос