https://ria.ru/20231120/onkoskrining-1910637218.html
Костромской губернатор поручил закупить допоборудование для онкоскрининга
Костромской губернатор поручил закупить допоборудование для онкоскрининга - РИА Новости, 20.11.2023
Костромской губернатор поручил закупить допоборудование для онкоскрининга
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для раннего выявления рака молочной железы и кишечника, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:48
2023-11-20T17:48
2023-11-20T17:48
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КОСТРОМА, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для раннего выявления рака молочной железы и кишечника, сообщает администрация региона. В понедельник на еженедельном областном совещании главный внештатный специалист-онколог Костромской области, главный врач онкодиспансера Владимир Унгурян в своем докладе подчеркнул прорывное значение мероприятий по профилактике и лечению онкозаболеваний, которые регион провел по решению губернатора Сергея Ситникова. В частности, по его словам, прорыв в диагностике и лечении онкологии в регионе стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию нового корпуса онкологического диспансера и созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи. По данным областного онкодиспансера, в регионе снижается смертность от онкозаболеваний - по итогам 2023 года она на 6% ниже прогнозируемых значений. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях, возросла в Костромской области до 56%. Сегодня на лечение в Костромскую область приезжают пациенты из разных регионов страны, в том числе и по направлениям клиник федерального уровня, отметил Унгурян. Специалисты Костромского онкоцентра одни их немногих проводят операции по перфузии печени. Кроме того, открытие современного медицинского учреждения, оборудованного по последнему слову техники, а также ряд предпринятых администрацией региона мер позволяют привлекать в регион высококвалифицированных специалистов, подчеркнул врач. С целью повышения раннего выявления злокачественных новообразований Владимир Унгурян предложил ввести дополнительные исследования на определение рака молочной железы и кишечника. Уже в следующем году дополнительные исследования смогут пройти 15 тысяч человек. Для проведения анализов необходима закупка дополнительного лабораторного оборудования, рассказал медик. "Губернатор Сергей Ситников поставил задачу профильным заместителям в течение ближайшей недели решить вопрос о выделении средств из областного бюджета на закупку медицинского оборудования для проведения скрининговых исследований", - сообщает обладминистрация. Сергей Ситников поблагодарил коллектив онкодиспансера за работу, направленную на спасение жизни людей. "Очевидно, что эту работу надо продолжать. Мы понимаем, что онкология - это реальный вызов современности и надо нарабатывать новые практики, обеспечивать максимально раннее выявление. Делать все, чтобы на ранних стадиях мы могли спасти людей. Деньги на оборудование надо найти", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231117/donory-1910096197.html
https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html
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костромская область, сергей ситников, россия
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Россия
КОСТРОМА, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для раннего выявления рака молочной железы и кишечника, сообщает администрация региона.
В понедельник на еженедельном областном совещании главный внештатный специалист-онколог Костромской области, главный врач онкодиспансера Владимир Унгурян в своем докладе подчеркнул прорывное значение мероприятий по профилактике и лечению онкозаболеваний, которые регион провел по решению губернатора Сергея Ситникова. В частности, по его словам, прорыв в диагностике и лечении онкологии в регионе стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию нового корпуса онкологического диспансера и созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи.
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По данным областного онкодиспансера, в регионе снижается смертность от онкозаболеваний - по итогам 2023 года она на 6% ниже прогнозируемых значений. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях, возросла в Костромской области до 56%.
Сегодня на лечение в Костромскую область приезжают пациенты из разных регионов страны, в том числе и по направлениям клиник федерального уровня, отметил Унгурян. Специалисты Костромского онкоцентра одни их немногих проводят операции по перфузии печени. Кроме того, открытие современного медицинского учреждения, оборудованного по последнему слову техники, а также ряд предпринятых администрацией региона мер позволяют привлекать в регион высококвалифицированных специалистов, подчеркнул врач.
С целью повышения раннего выявления злокачественных новообразований Владимир Унгурян предложил ввести дополнительные исследования на определение рака молочной железы и кишечника. Уже в следующем году дополнительные исследования смогут пройти 15 тысяч человек. Для проведения анализов необходима закупка дополнительного лабораторного оборудования, рассказал медик.
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"Губернатор Сергей Ситников поставил задачу профильным заместителям в течение ближайшей недели решить вопрос о выделении средств из областного бюджета на закупку медицинского оборудования для проведения скрининговых исследований", - сообщает обладминистрация.
Сергей Ситников поблагодарил коллектив онкодиспансера за работу, направленную на спасение жизни людей.
"Очевидно, что эту работу надо продолжать. Мы понимаем, что онкология - это реальный вызов современности и надо нарабатывать новые практики, обеспечивать максимально раннее выявление. Делать все, чтобы на ранних стадиях мы могли спасти людей. Деньги на оборудование надо найти", - подчеркнул глава региона.
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