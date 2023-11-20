https://ria.ru/20231120/onkoskrining-1910637218.html

Костромской губернатор поручил закупить допоборудование для онкоскрининга

Костромской губернатор поручил закупить допоборудование для онкоскрининга - РИА Новости, 20.11.2023

Костромской губернатор поручил закупить допоборудование для онкоскрининга

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для раннего выявления рака молочной железы и кишечника, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:48

2023-11-20T17:48

2023-11-20T17:48

костромская область

костромская область

сергей ситников

россия

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КОСТРОМА, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для раннего выявления рака молочной железы и кишечника, сообщает администрация региона. В понедельник на еженедельном областном совещании главный внештатный специалист-онколог Костромской области, главный врач онкодиспансера Владимир Унгурян в своем докладе подчеркнул прорывное значение мероприятий по профилактике и лечению онкозаболеваний, которые регион провел по решению губернатора Сергея Ситникова. В частности, по его словам, прорыв в диагностике и лечении онкологии в регионе стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию нового корпуса онкологического диспансера и созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи. По данным областного онкодиспансера, в регионе снижается смертность от онкозаболеваний - по итогам 2023 года она на 6% ниже прогнозируемых значений. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях, возросла в Костромской области до 56%. Сегодня на лечение в Костромскую область приезжают пациенты из разных регионов страны, в том числе и по направлениям клиник федерального уровня, отметил Унгурян. Специалисты Костромского онкоцентра одни их немногих проводят операции по перфузии печени. Кроме того, открытие современного медицинского учреждения, оборудованного по последнему слову техники, а также ряд предпринятых администрацией региона мер позволяют привлекать в регион высококвалифицированных специалистов, подчеркнул врач. С целью повышения раннего выявления злокачественных новообразований Владимир Унгурян предложил ввести дополнительные исследования на определение рака молочной железы и кишечника. Уже в следующем году дополнительные исследования смогут пройти 15 тысяч человек. Для проведения анализов необходима закупка дополнительного лабораторного оборудования, рассказал медик. "Губернатор Сергей Ситников поставил задачу профильным заместителям в течение ближайшей недели решить вопрос о выделении средств из областного бюджета на закупку медицинского оборудования для проведения скрининговых исследований", - сообщает обладминистрация. Сергей Ситников поблагодарил коллектив онкодиспансера за работу, направленную на спасение жизни людей. "Очевидно, что эту работу надо продолжать. Мы понимаем, что онкология - это реальный вызов современности и надо нарабатывать новые практики, обеспечивать максимально раннее выявление. Делать все, чтобы на ранних стадиях мы могли спасти людей. Деньги на оборудование надо найти", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20231117/donory-1910096197.html

https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html

https://ria.ru/20231110/zima-1908717814.html

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костромская область, сергей ситников, россия