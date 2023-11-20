Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 20.11.2023 (обновлено: 12:28 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/nalog-1910537310.html
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями - РИА Новости, 20.11.2023
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями
Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:27
2023-11-20T12:28
антон силуанов
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_abf5bd2d335309d473a976a248b0c605.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты придется на ноябрь-декабрь, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 миллиардов рублей. Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 миллиардов рублей. Но основной период уплаты - это будет ноябрь-декабрь", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации."Я думаю, до конца года, мы надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", - добавил министр.
https://ria.ru/20231102/minfin-1906862356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ed575aad1ebe78790719364851fa2f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Антон Силуанов, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями

Силуанов: компании уже перечислили около 40 млрд руб по налогу на сверхприбыль

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты придется на ноябрь-декабрь, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 миллиардов рублей. Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 миллиардов рублей. Но основной период уплаты - это будет ноябрь-декабрь", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации.
"Я думаю, до конца года, мы надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", - добавил министр.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году
2 ноября, 10:24
 
Антон СилуановЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала