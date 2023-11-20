https://ria.ru/20231120/nalog-1910537310.html

Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями

Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями - РИА Новости, 20.11.2023

Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями

Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:27

2023-11-20T12:27

2023-11-20T12:28

антон силуанов

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_abf5bd2d335309d473a976a248b0c605.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты придется на ноябрь-декабрь, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 миллиардов рублей. Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 миллиардов рублей. Но основной период уплаты - это будет ноябрь-декабрь", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации."Я думаю, до конца года, мы надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", - добавил министр.

https://ria.ru/20231102/minfin-1906862356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)