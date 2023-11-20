https://ria.ru/20231120/nalog-1910537310.html
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями - РИА Новости, 20.11.2023
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями
Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:27
2023-11-20T12:27
2023-11-20T12:28
антон силуанов
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты придется на ноябрь-декабрь, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 миллиардов рублей. Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 миллиардов рублей. Но основной период уплаты - это будет ноябрь-декабрь", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации."Я думаю, до конца года, мы надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", - добавил министр.
https://ria.ru/20231102/minfin-1906862356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Антон Силуанов, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о выплате налогов на сверхприбыль российскими компаниями
Силуанов: компании уже перечислили около 40 млрд руб по налогу на сверхприбыль