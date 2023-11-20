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Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023
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10:27 20.11.2023 (обновлено: 10:28 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/mrot-1910505071.html
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября
Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:27
2023-11-20T10:28
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты. Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html
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совет федерации рф, общество, экономика, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Экономика, Россия
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября

Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в среду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты.
Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
3 июля, 13:16
 
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