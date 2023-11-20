https://ria.ru/20231120/mrot-1910505071.html

Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября

Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023

Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ 22 ноября

Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:27

2023-11-20T10:27

2023-11-20T10:28

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты. Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html

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