https://ria.ru/20231120/moskvich-1910575429.html
"Москвич" сообщил, что выпустил за год 31 тысячу автомобилей
"Москвич" сообщил, что выпустил за год 31 тысячу автомобилей - РИА Новости, 20.11.2023
"Москвич" сообщил, что выпустил за год 31 тысячу автомобилей
Автозавод "Москвич" с момента запуска производства, которое состоялось в ноябре прошлого года, выпустил 31 тысячу автомобилей, 4 тысячи из которых -... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:44
2023-11-20T14:44
2023-11-20T17:33
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Автозавод "Москвич" с момента запуска производства, которое состоялось в ноябре прошлого года, выпустил 31 тысячу автомобилей, 4 тысячи из которых - электрические, сообщила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько."В данный момент произведена 31 тысяча автомобилей, в том числе 4 тысячи электромобилей", - сказала она, выступая в Совете Федерации. Топ-менеджер также уточнила, что речь идет о данных с начала выпуска в ноябре прошлого года.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке две модели - городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".
https://ria.ru/20231020/avto-1903995057.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, москва, экономика
Авто, Россия, Москва, Экономика
"Москвич" сообщил, что выпустил за год 31 тысячу автомобилей
"Москвич" с ноября 2022 года выпустил 31 тысячу машин, из них 4000 электрокаров