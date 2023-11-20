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В Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий - РИА Новости, 20.11.2023
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15:34 20.11.2023 (обновлено: 15:35 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/miting-1910589986.html
В Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий
В Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий - РИА Новости, 20.11.2023
В Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий
Студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили митинг возле ректората из-за неотапливаемых аудиторий, протестующие требуют перевести их РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:34
2023-11-20T15:35
в мире
киев
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили митинг возле ректората из-за неотапливаемых аудиторий, протестующие требуют перевести их на дистанционное обучение, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". "В Киеве студенты НАУ устроили митинг возле ректората. Требуют дистанционного обучения из-за холодных аудиторий. К примеру, в 8 корпусе университета, как утверждают студенты, температура в здании опустилась до 1 градуса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231113/demobilizatsiya-1909043990.html
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в мире, киев, украина, денис шмыгаль, укрэнерго
В мире, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
В Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий

Клименко.Тайм: в Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий

Студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий в Киеве
Студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий в Киеве
Студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили митинг возле ректората из-за неотапливаемых аудиторий, протестующие требуют перевести их на дистанционное обучение, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм".
«
"В Киеве студенты НАУ устроили митинг возле ректората. Требуют дистанционного обучения из-за холодных аудиторий. К примеру, в 8 корпусе университета, как утверждают студенты, температура в здании опустилась до 1 градуса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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В миреКиевУкраинаДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
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