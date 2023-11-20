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СМИ: рекламодатели настойчиво советуют гендиректору Х покинуть должность - РИА Новости, 20.11.2023
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04:46 20.11.2023
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СМИ: рекламодатели настойчиво советуют гендиректору Х покинуть должность
СМИ: рекламодатели настойчиво советуют гендиректору Х покинуть должность - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: рекламодатели настойчиво советуют гендиректору Х покинуть должность
Гендиректор соцсети X Линда Яккарино сталкивается с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии, советующих ей покинуть пост, чтобы спасти... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T04:46
2023-11-20T04:46
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гендиректор соцсети X Линда Яккарино сталкивается с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии, советующих ей покинуть пост, чтобы спасти репутацию после скандала с высказываниями владельца сервиса предпринимателя Илона Маска, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности. "По словам трех человек, знакомых с ситуацией, на выходных множество руководителей и друзей Яккарино из рекламной индустрии в частном порядке призвали ее уйти в отставку, чтобы спасти свою репутацию", - пишет издание. Однако, по данным двух источников, она отказалась покинуть свою должность, потому что "верит в миссию X и ее сотрудников". Х отказалась от комментариев. На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Маска о евреях. Аналогичное решение приняла Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
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илон маск, ibm, sony pictures, apple, в мире
Илон Маск, IBM, Sony Pictures, Apple, В мире
СМИ: рекламодатели настойчиво советуют гендиректору Х покинуть должность

FT: на гендиректора X Яккарино давят рекламодатели, советующие покинуть пост

© AP Photo / Richard DrewЛинда Яккарино
Линда Яккарино - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Richard Drew
Линда Яккарино. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гендиректор соцсети X Линда Яккарино сталкивается с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии, советующих ей покинуть пост, чтобы спасти репутацию после скандала с высказываниями владельца сервиса предпринимателя Илона Маска, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности.
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"По словам трех человек, знакомых с ситуацией, на выходных множество руководителей и друзей Яккарино из рекламной индустрии в частном порядке призвали ее уйти в отставку, чтобы спасти свою репутацию", - пишет издание.
Однако, по данным двух источников, она отказалась покинуть свою должность, потому что "верит в миссию X и ее сотрудников". Х отказалась от комментариев.
На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Маска о евреях. Аналогичное решение приняла Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
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