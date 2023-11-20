https://ria.ru/20231120/mask-1910468538.html

Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме

Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме - РИА Новости, 20.11.2023

Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме

Американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит, об этом предприниматель написал на своей странице в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T00:42

2023-11-20T00:42

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит, об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X."На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды", — заявил он.Маск добавил, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.Ранее Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.Как сообщило издание Hollywood Reporter, после этого высказывания Маска кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X. Аналогичное решение приняли Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.

https://ria.ru/20231119/mask-1910377295.html

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