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Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме
Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме - РИА Новости, 20.11.2023
Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме
Американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит, об этом предприниматель написал на своей странице в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T00:42
2023-11-20T00:42
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит, об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X."На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды", — заявил он.Маск добавил, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.Ранее Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.Как сообщило издание Hollywood Reporter, после этого высказывания Маска кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X. Аналогичное решение приняли Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
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в мире, илон маск, sony pictures, ibm, apple, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль
В мире, Илон Маск, Sony Pictures, IBM, Apple, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Израиль
Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме
Илон Маск назвал ложью обвинения в свой адрес в антисемитизме