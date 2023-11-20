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Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу

Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу - РИА Новости, 20.11.2023

Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T22:05

2023-11-20T22:05

2023-11-20T22:14

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си цзиньпин

джон кирби

саммит атэс

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Они договорились, что они встретятся снова, но дата в их календарях пока не отмечена", - сообщил он на брифинге в Белом доме.Переговоры обоих лидеров состоялись в прошлую среду на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско.

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сша

китай

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сша, китай, в мире, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, джон кирби, саммит атэс