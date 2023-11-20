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Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу - РИА Новости, 20.11.2023
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22:05 20.11.2023 (обновлено: 22:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/lidery-1910688823.html
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу - РИА Новости, 20.11.2023
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:05
2023-11-20T22:14
сша
китай
в мире
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
джон кирби
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Они договорились, что они встретятся снова, но дата в их календарях пока не отмечена", - сообщил он на брифинге в Белом доме.Переговоры обоих лидеров состоялись в прошлую среду на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско.
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сша, китай, в мире, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, джон кирби, саммит атэс
США, Китай, В мире, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Джон Кирби, Саммит АТЭС
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу

Лидеры США и КНР договорились еще раз встретиться, но дата еще не назначена

© AP Photo / Doug Mills/PoolПрезидент США Джо Байден и президента Китая Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден и президента Китая Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Doug Mills/Pool
Президент США Джо Байден и президента Китая Си Цзиньпина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Они договорились, что они встретятся снова, но дата в их календарях пока не отмечена", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
Переговоры обоих лидеров состоялись в прошлую среду на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско.
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СШАКитайВ миреСан-ФранцискоДжо БайденСи ЦзиньпинДжон КирбиСаммит АТЭС
 
 
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