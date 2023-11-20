https://ria.ru/20231120/lidery-1910688823.html
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу - РИА Новости, 20.11.2023
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:05
2023-11-20T22:05
2023-11-20T22:14
сша
китай
в мире
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
джон кирби
саммит атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910366483_0:77:3080:1811_1920x0_80_0_0_f2190ef03ba9bc7e1a99a26dd561c7bb.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Они договорились, что они встретятся снова, но дата в их календарях пока не отмечена", - сообщил он на брифинге в Белом доме.Переговоры обоих лидеров состоялись в прошлую среду на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско.
https://ria.ru/20231116/dialog-1909739326.html
сша
китай
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910366483_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_73890a49f1382e1a5c99911070906a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, джон кирби, саммит атэс
США, Китай, В мире, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Джон Кирби, Саммит АТЭС
Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу
Лидеры США и КНР договорились еще раз встретиться, но дата еще не назначена