https://ria.ru/20231120/kosachev-1910507747.html
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины
Россия готова и далее находить с Аргентиной общий язык в построении многополярного мира, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:39
2023-11-20T10:39
2023-11-20T10:39
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова и далее находить с Аргентиной общий язык в построении многополярного мира, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря."Предвыборные обещания были крайне радикальными, и это не может не настораживать. Однако ответственность за власть очень часто существенно убавляет радикализм избирательной кампании. Так что будем судить по делам, а не по словам", - отметил Косачев.По его словам, "очень хотелось бы убедиться в том, что избранный президент будет действовать в интересах всего народа Аргентины, а не ориентироваться только на сегмент, зацикленный исключительно на ультралиберальных ценностях". Ведь время таких ценностей в глобальном контексте явно уходит в прошлое, а не принадлежит будущему человечества, добавил сенатор."Будущее человечества - в многополярности, и Аргентина не должна скатиться в самоизоляцию однополярности. В чем Россия всегда будет готова и далее находить с Аргентиной общий язык", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html
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в мире, аргентина, россия, константин косачев, хавьер милей, совет федерации рф
В мире, Аргентина, Россия, Константин Косачев, Хавьер Милей, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины
Косачев: РФ готова к диалогу с Аргентиной по построению многополярного мира
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова и далее находить с Аргентиной общий язык в построении многополярного мира, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей
, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.
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"Предвыборные обещания были крайне радикальными, и это не может не настораживать. Однако ответственность за власть очень часто существенно убавляет радикализм избирательной кампании. Так что будем судить по делам, а не по словам", - отметил Косачев.
По его словам, "очень хотелось бы убедиться в том, что избранный президент будет действовать в интересах всего народа Аргентины, а не ориентироваться только на сегмент, зацикленный исключительно на ультралиберальных ценностях". Ведь время таких ценностей в глобальном контексте явно уходит в прошлое, а не принадлежит будущему человечества, добавил сенатор.
"Будущее человечества - в многополярности, и Аргентина не должна скатиться в самоизоляцию однополярности. В чем Россия всегда будет готова и далее находить с Аргентиной общий язык", - заключил Косачев.
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