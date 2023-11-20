https://ria.ru/20231120/kosachev-1910507747.html

Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины

Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023

Косачев прокомментировал итоги выборов президента Аргентины

Россия готова и далее находить с Аргентиной общий язык в построении многополярного мира, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:39

2023-11-20T10:39

2023-11-20T10:39

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россия

константин косачев

хавьер милей

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова и далее находить с Аргентиной общий язык в построении многополярного мира, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря."Предвыборные обещания были крайне радикальными, и это не может не настораживать. Однако ответственность за власть очень часто существенно убавляет радикализм избирательной кампании. Так что будем судить по делам, а не по словам", - отметил Косачев.По его словам, "очень хотелось бы убедиться в том, что избранный президент будет действовать в интересах всего народа Аргентины, а не ориентироваться только на сегмент, зацикленный исключительно на ультралиберальных ценностях". Ведь время таких ценностей в глобальном контексте явно уходит в прошлое, а не принадлежит будущему человечества, добавил сенатор."Будущее человечества - в многополярности, и Аргентина не должна скатиться в самоизоляцию однополярности. В чем Россия всегда будет готова и далее находить с Аргентиной общий язык", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html

https://ria.ru/20231120/boliviya-1910487147.html

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в мире, аргентина, россия, константин косачев, хавьер милей, совет федерации рф