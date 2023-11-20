https://ria.ru/20231120/kobzev-1910635736.html

Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО

Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО - РИА Новости, 20.11.2023

Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО

Московский городской суд в понедельник отказался отпустить из СИЗО адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, фигурирующего в уголовном деле об экстремистском... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:47

2023-11-20T17:47

2023-11-20T17:47

происшествия

москва

россия

алексей навальный

вадим кобзев

алексей липцер

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский городской суд в понедельник отказался отпустить из СИЗО адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, фигурирующего в уголовном деле об экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты без удовлетворения", - сказала собеседница агентства, отметив, что заседание прошло в закрытом режиме. В октябре Басманный суд Москвы арестовал адвокатов по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал всех троих. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались, заседания по избранию мер пресечения прошли в закрытом формате. Шестнадцатого ноября Кобзева, в также других адвокатов Навального Игоря Сергунина и Алексея Липцера, внесли в перечень террористов и экстремистов. Сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html

https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, алексей навальный, вадим кобзев, алексей липцер, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)