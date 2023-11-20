https://ria.ru/20231120/kobzev-1910635736.html
Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО
Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО - РИА Новости, 20.11.2023
Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО
Московский городской суд в понедельник отказался отпустить из СИЗО адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, фигурирующего в уголовном деле об экстремистском... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:47
2023-11-20T17:47
2023-11-20T17:47
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вадим кобзев
алексей липцер
московский городской суд
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский городской суд в понедельник отказался отпустить из СИЗО адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, фигурирующего в уголовном деле об экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты без удовлетворения", - сказала собеседница агентства, отметив, что заседание прошло в закрытом режиме. В октябре Басманный суд Москвы арестовал адвокатов по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал всех троих. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались, заседания по избранию мер пресечения прошли в закрытом формате. Шестнадцатого ноября Кобзева, в также других адвокатов Навального Игоря Сергунина и Алексея Липцера, внесли в перечень террористов и экстремистов. Сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html
https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, алексей навальный, вадим кобзев, алексей липцер, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Навальный, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО
Суд оставил адвоката Кобзева в СИЗО в рамках дела об экстремистском сообществе
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский городской суд в понедельник отказался отпустить из СИЗО адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, фигурирующего в уголовном деле об экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты без удовлетворения", - сказала собеседница агентства, отметив, что заседание прошло в закрытом режиме.
В октябре Басманный суд Москвы
арестовал адвокатов по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал всех троих. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ
(Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.
Подробности обвинений официально не разглашались, заседания по избранию мер пресечения прошли в закрытом формате. Шестнадцатого ноября Кобзева, в также других адвокатов Навального Игоря Сергунина и Алексея Липцера
, внесли в перечень террористов и экстремистов.
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Сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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