https://ria.ru/20231120/kitay-1910524439.html

Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией

Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией - РИА Новости, 20.11.2023

Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией

Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:47

2023-11-20T11:47

2023-11-20T12:02

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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, воспользовавшись исторической тенденцией, твердо развивать российско-китайские отношения на основе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, а также чтобы способствовать развитию и подъему каждой из сторон и принести больше стабильности и позитивной энергии миру", - сказал Си Цзиньпин в послании десятому заседанию в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html

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Кирилл Волков

китай, россия, си цзиньпин, в мире