https://ria.ru/20231120/kitay-1910524439.html
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией - РИА Новости, 20.11.2023
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:47
2023-11-20T11:47
2023-11-20T12:02
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россия
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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, воспользовавшись исторической тенденцией, твердо развивать российско-китайские отношения на основе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, а также чтобы способствовать развитию и подъему каждой из сторон и принести больше стабильности и позитивной энергии миру", - сказал Си Цзиньпин в послании десятому заседанию в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией
Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Россией ради стабильности в мире
ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, воспользовавшись исторической тенденцией, твердо развивать российско-китайские отношения на основе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, а также чтобы способствовать развитию и подъему каждой из сторон и принести больше стабильности и позитивной энергии миру", - сказал Си Цзиньпин в послании десятому заседанию в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.
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