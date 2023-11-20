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Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией - РИА Новости, 20.11.2023
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11:47 20.11.2023 (обновлено: 12:02 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/kitay-1910524439.html
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией - РИА Новости, 20.11.2023
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:47
2023-11-20T12:02
китай
россия
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, воспользовавшись исторической тенденцией, твердо развивать российско-китайские отношения на основе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, а также чтобы способствовать развитию и подъему каждой из сторон и принести больше стабильности и позитивной энергии миру", - сказал Си Цзиньпин в послании десятому заседанию в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
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китай, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией

Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Россией ради стабильности в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, воспользовавшись исторической тенденцией, твердо развивать российско-китайские отношения на основе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, а также чтобы способствовать развитию и подъему каждой из сторон и принести больше стабильности и позитивной энергии миру", - сказал Си Цзиньпин в послании десятому заседанию в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.
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