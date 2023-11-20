https://ria.ru/20231120/ipoteka-1910631553.html
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки - РИА Новости, 20.11.2023
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки
Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:29
2023-11-20T17:29
2023-11-20T17:30
общество
ипотека
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых - это регионы, село. И второе, молодым семьям и тем, кто родил детей", - сказал Нечаев. Он добавил, фракция "Новые люди" считает, что для преодоления ипотечного пузыря не стоит выдавать ипотеку всем желающим. Ипотечные кредиты берутся в 85% случаях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, а "люди не только живут в Москве", пояснил лидер партии.
https://ria.ru/20231002/ipoteka-1899811447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ипотека, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Ипотека, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки
Нечаев: выдавать ипотеку нужно лишь молодым семьям и покупающим жилье в регионах