https://ria.ru/20231120/ipoteka-1910631553.html

Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки

Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки - РИА Новости, 20.11.2023

Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки

Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:29

2023-11-20T17:29

2023-11-20T17:30

общество

ипотека

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых - это регионы, село. И второе, молодым семьям и тем, кто родил детей", - сказал Нечаев. Он добавил, фракция "Новые люди" считает, что для преодоления ипотечного пузыря не стоит выдавать ипотеку всем желающим. Ипотечные кредиты берутся в 85% случаях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, а "люди не только живут в Москве", пояснил лидер партии.

https://ria.ru/20231002/ipoteka-1899811447.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ипотека, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф