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Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки - РИА Новости, 20.11.2023
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17:29 20.11.2023 (обновлено: 17:30 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ipoteka-1910631553.html
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки - РИА Новости, 20.11.2023
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки
Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:29
2023-11-20T17:30
общество
ипотека
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых - это регионы, село. И второе, молодым семьям и тем, кто родил детей", - сказал Нечаев. Он добавил, фракция "Новые люди" считает, что для преодоления ипотечного пузыря не стоит выдавать ипотеку всем желающим. Ипотечные кредиты берутся в 85% случаях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, а "люди не только живут в Москве", пояснил лидер партии.
https://ria.ru/20231002/ipoteka-1899811447.html
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общество, ипотека, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Ипотека, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Лидер "Новых людей" предложил ограничить выдачу ипотеки

Нечаев: выдавать ипотеку нужно лишь молодым семьям и покупающим жилье в регионах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе РФ Алексей Нечаев
Руководитель фракции Новые люди в Государственной думе РФ Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе РФ Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выдавать ипотеку необходимо не всем категориям граждан, а только тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности, и семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых - это регионы, село. И второе, молодым семьям и тем, кто родил детей", - сказал Нечаев.
Он добавил, фракция "Новые люди" считает, что для преодоления ипотечного пузыря не стоит выдавать ипотеку всем желающим. Ипотечные кредиты берутся в 85% случаях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, а "люди не только живут в Москве", пояснил лидер партии.
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Названы регионы — лидеры по доступности ипотеки
2 октября, 00:09
 
ОбществоИпотекаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФ
 
 
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