https://ria.ru/20231120/indeksatsiya-1910504227.html
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 20.11.2023
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:20
2023-11-20T10:20
2023-11-20T10:49
совет федерации рф
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА. 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте палаты.В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
https://ria.ru/20231017/zakonotvorchestvo-1903382289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих 22 ноября