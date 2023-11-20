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Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 20.11.2023
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10:20 20.11.2023 (обновлено: 10:49 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/indeksatsiya-1910504227.html
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 20.11.2023
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:20
2023-11-20T10:49
совет федерации рф
россия
экономика
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МОСКВА. 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте палаты.В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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совет федерации рф, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих 22 ноября

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания России
Здание Совета Федерации Федерального Собрания России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания России. Архивное фото
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МОСКВА. 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте палаты.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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