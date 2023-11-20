https://ria.ru/20231120/indeksatsiya-1910504227.html

Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 20.11.2023

Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:20

2023-11-20T10:20

2023-11-20T10:49

совет федерации рф

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА. 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте палаты.В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

https://ria.ru/20231017/zakonotvorchestvo-1903382289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)