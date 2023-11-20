https://ria.ru/20231120/granitsa-1910656468.html

В Киеве надеются на переговоры с ЕК и Варшавой о разблокировании границы

В Киеве надеются на переговоры с ЕК и Варшавой о разблокировании границы - РИА Новости, 20.11.2023

В Киеве надеются на переговоры с ЕК и Варшавой о разблокировании границы

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил в понедельник, что Киев рассчитывает на этой неделе провести трехсторонние переговоры с участием Европейской... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:05

2023-11-20T19:05

2023-11-20T19:05

украина

в мире

еврокомиссия

тарас качка

польша

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил в понедельник, что Киев рассчитывает на этой неделе провести трехсторонние переговоры с участием Европейской комиссии и Польши для разблокирования украинско-польской границы. "Мы обратились к Еврокомиссии и на этой неделе надеемся на переговоры в трехстороннем формате: Украина–Польша- Еврокомиссия, чтобы найти решение для этой проблемы… Наша задача обеспечить переведение переговоров с протестующими в кабинеты… чтобы граница была разблокирована. Мы готовы к разговорам с ЕК по поводу того, как улучшить регулирование автоперевозок, потому что отказ от разрешений невозможен, но мы можем говорить о дополнительных правилах, которые улучшат работу перевозчиков", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654012.html

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украина, в мире, еврокомиссия, тарас качка, польша