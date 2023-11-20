https://ria.ru/20231120/granitsa-1910644273.html

Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе по дипломатическим каналам

Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе по дипломатическим каналам - РИА Новости, 20.11.2023

Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе по дипломатическим каналам

Финляндия провела переговоры с Россией по дипломатическим каналам по ситуации с неконтролируемым прибытием беженцев из Сирии, Сомали и других стран, переговоры... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:09

2023-11-20T18:09

2023-11-20T18:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя – РИА Новости. Финляндия провела переговоры с Россией по дипломатическим каналам по ситуации с неконтролируемым прибытием беженцев из Сирии, Сомали и других стран, переговоры не дали результатов, заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, находящийся в пункте пропуска Вартиус на границе с РФ."Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было", - сказал глава финского правительства на пресс-брифинге после посещения границы с Россией, трансляцию брифинга вели финские СМИ.Он подчеркнул, что у правительства "высокая готовность" принять дальнейшие ограничения при ухудшении ситуации."Поэтому у нас готовятся дополнительные меры. Эти решения должны быть тщательно подготовлены и соразмерны", - сказал Орпо.На неоднократно задававшиеся вопросы журналистов о том, когда именно будет закрыта вся граница с Россией, премьер-министр подчеркнул, что "в случае продолжения развития дестабилизирующей ситуации, Финляндия готова быстро принять решение"."Для всех было бы лучше, если бы ситуацию можно было вернуть на тот уровень, на котором она была до ограничений", - отметил Орпо.Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, отметил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html

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