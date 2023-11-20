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Forbes составил рейтинг российских инвесторов - РИА Новости, 20.11.2023
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08:43 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/forbes-1910490237.html
Forbes составил рейтинг российских инвесторов
Forbes составил рейтинг российских инвесторов - РИА Новости, 20.11.2023
Forbes составил рейтинг российских инвесторов
Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:43
2023-11-20T08:43
экономика
газпром
роснефть
атомэнергопром
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял "Газпром", говорится на сайте издания. "Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений. "Газпром" вновь возглавил список", - говорится в сообщении. Отмечается также, что сумма инвестиций "Газпрома" в прошлом году составила 2,3 триллиона, в позапрошлом - 2,03 триллиона. А в текущем году объем финансирования инвестиций компании равен 1,97 триллиона рублей. Помимо "Газпром" в десятку вошли компании "Роснефть", "Атомэнергопром", "Арктик СПГ 2", "Норильский никель", "Московский метрополитен", "Татнефть", БХК, МТС и ИНК. Уточняется, что в сумму инвестиций Forbes включает, в частности, затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, расходы на поглощение других компаний. "В список вошли 50 компаний, а сумма инвестиций учитывалась за пять лет. В этом году нам пришлось сильно изменить и число участников, и методику. Из-за закрытия финансовой отчетности рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем ("Лукойл", РЖД, "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и так далее). Поэтому мы сократили число компаний в рейтинге с 50 до 30", - добавляется там же.
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экономика, газпром, роснефть, атомэнергопром, forbes
Экономика, Газпром, Роснефть, Атомэнергопром, Forbes
Forbes составил рейтинг российских инвесторов

Forbes: "Газпром" возглавил рейтинг крупнейших в России инвесторов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял "Газпром", говорится на сайте издания.
«
"Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений. "Газпром" вновь возглавил список", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что сумма инвестиций "Газпрома" в прошлом году составила 2,3 триллиона, в позапрошлом - 2,03 триллиона. А в текущем году объем финансирования инвестиций компании равен 1,97 триллиона рублей.
Помимо "Газпром" в десятку вошли компании "Роснефть", "Атомэнергопром", "Арктик СПГ 2", "Норильский никель", "Московский метрополитен", "Татнефть", БХК, МТС и ИНК.
Уточняется, что в сумму инвестиций Forbes включает, в частности, затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, расходы на поглощение других компаний.
"В список вошли 50 компаний, а сумма инвестиций учитывалась за пять лет. В этом году нам пришлось сильно изменить и число участников, и методику. Из-за закрытия финансовой отчетности рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем ("Лукойл", РЖД, "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и так далее). Поэтому мы сократили число компаний в рейтинге с 50 до 30", - добавляется там же.
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