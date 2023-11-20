https://ria.ru/20231120/fadeev-1910517176.html

Максим Фадеев заявил, что создаст аналог Евровидения

Максим Фадеев заявил, что создаст аналог Евровидения - РИА Новости, 20.11.2023

Максим Фадеев заявил, что создаст аналог Евровидения

Российский продюсер и композитор Максим Фадеев в своем Telegram-канале анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который станет... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:47

2023-11-20T11:47

2023-11-20T11:52

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский продюсер и композитор Максим Фадеев в своем Telegram-канале анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который станет аналогом Евровидения. По словам Фадева, у него уже есть договоренность и создании международного фестиваля-конкурса в Узбекистане."Его хозяйками станут три страны — Россия , Узбекистан и Турция. Россию будет представлять Ваш покорный слуга, Узбекистан — Юлдуз Усманова, а Турцию — самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех", — заинтриговал подписчиков Фадеев.По словам продюсера, концепция фестиваля была продумана давно."Визуально "Евроазия" задумана как Международная музыкальная "Олимпиада". Проводить фестиваль мы будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц", — пояснил продюсер.Он уточнил, что заявок много и конкурс вызвал интерес даже у тех стран, которые "в отношении России демонстрируют недружественную политику".Фадеев рассказал, что идеи создания подобного конкурса витают в воздухе, но не всегда их реализация бывает успешной. "Конечно, России нужен свой фестиваль, но, крайне важно: кто будет его вдохновителем, кто будет лицами, представляющими эту площадку? Репутация сегодня — на вес золота! […] Звучат разговоры не о содержании, не о концепции или идеологии этого мероприятия, а о миллионе долларов, как о награде за первое место. Живем, вроде, в России, а награждаем долларами!" — посетовал композитор.Поводом для реакции Фадеева послужило заявление Минкульта России о создании музыкального конкурса "Интервидение", который должен заменить "Евровидение". После этого продюсер Иосиф Пригожин пообещал организовать новый конкурс всего за месяц.По мнению Пригожина, для конкурса нужен большой призовой фонд, который привлечет участников со всего мира. Продюсер считает, что победителю нужно вручить миллион долларов. В феврале прошлого года EBU отстранил Россию от участия в конкурсе Евровидение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, узбекистан, максим фадеев, евровидение, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса