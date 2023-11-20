https://ria.ru/20231120/britaniya-1910488104.html

Возможности нормализовать отношения с Британией сейчас нет, заявил МИД

Возможности нормализовать отношения с Британией сейчас нет, заявил МИД - РИА Новости, 20.11.2023

Возможности нормализовать отношения с Британией сейчас нет, заявил МИД

Британия настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией, возможности нормализовать российско-британские отношения... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:04

2023-11-20T08:04

2023-11-20T09:11

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британия настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией, возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет, они переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, заявил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев."Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю", - указал он. По словам дипломата, "виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества"."Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг "дела Александра Литвиненко" и провокацию с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Ахмед Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом)", - добавил он.По словам Беляева, "власти Великобритании продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов"."Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене. При поддержке Лондона ведется работа по сбору, дескать, доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за "военные преступления" на Украине", - сказал дипломат. Он продолжил, что "англичане не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества". "При этом в последнее время в силу исчерпания российских "источников" для новых рестрикций Лондон все больше уделяет внимания преследованию "уклонистов" как внутри самой Великобритании, так и за рубежом, грозя им вторичными санкциями", - добавил Беляев."В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах", - сказал он, добавив, что "об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в опубликованном правительством Великобритании в марте 2023 года обновленном комплексном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему характеризуется как "наиболее острая угроза безопасности Великобритании".Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире