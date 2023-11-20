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В МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере - РИА Новости, 20.11.2023
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07:10 20.11.2023 (обновлено: 09:09 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/britaniya-1910484055.html
В МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере
В МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере - РИА Новости, 20.11.2023
В МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере
Россия зеркально ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере, это относится и к работающим в РФ представителям британских СМИ, сообщил в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:10
2023-11-20T09:09
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россия
лондон
сергей беляев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия зеркально ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере, это относится и к работающим в РФ представителям британских СМИ, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев. По его словам, в МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. "Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом", - пояснил Беляев. "В этой связи заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам", - отметил он. По словам дипломата, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к России, МИД "во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации". "Кроме того, англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, который позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса", - добавил собеседник агентства. "В этой связи в контактах с британским посольством в Москве и по линии роспосольства в Лондоне указываем на то, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат зеркальный ответ. В равной степени это относится и к работающим в России представителями СМИ Великобритании, в отношении которых неоднократно применялись такие меры воздействия, как отзыв журналистских аккредитаций и запрет на въезд в нашу страну", - заключил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231106/sanktsii-1907791488.html
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великобритания, россия, лондон, сергей беляев, в мире
Великобритания, Россия, Лондон, Сергей Беляев, В мире
В МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере

Беляев: Россия зеркально ответит на недружественные шаги Лондона в визовой сфере

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия зеркально ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере, это относится и к работающим в РФ представителям британских СМИ, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.
По его словам, в МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.
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"Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом", - пояснил Беляев.
"В этой связи заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам", - отметил он.
По словам дипломата, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к России, МИД "во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации".
"Кроме того, англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, который позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса", - добавил собеседник агентства.
"В этой связи в контактах с британским посольством в Москве и по линии роспосольства в Лондоне указываем на то, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат зеркальный ответ. В равной степени это относится и к работающим в России представителями СМИ Великобритании, в отношении которых неоднократно применялись такие меры воздействия, как отзыв журналистских аккредитаций и запрет на въезд в нашу страну", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>>
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