https://ria.ru/20231120/balkany-1910649006.html

НАТО изучает возможность наращивания присутствия на Балканах

НАТО изучает возможность наращивания присутствия на Балканах - РИА Новости, 20.11.2023

НАТО изучает возможность наращивания присутствия на Балканах

НАТО хочет увеличить контингент в самопровозглашенном Косово и на Западных Балканах в целом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита в Приштину. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:36

2023-11-20T18:36

2023-11-20T19:16

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. НАТО хочет увеличить контингент в самопровозглашенном Косово и на Западных Балканах в целом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита в Приштину."Мы немедленно увеличили свое присутствие после насилия в сентябре, сейчас изучаем, нуждаемся ли мы в (дополнительном. — Прим. ред.) постоянном усилении для сохранения ситуации под контролем, мы анализируем наше присутствие", — сказал он.По словам генсека, в альянсе сделают все необходимое для реализации мандата ООН в самопровозглашенном Косово. Он отметил, что сейчас также изучается вопрос военного присутствия НАТО на Западных Балканах. Речь идет как о самопровозглашенном Косово, так и о Боснии и Герцеговине, добавил Столтенберг.Косовоалбанская полиция 24 сентября заявила о нападении на полицейских у села Баньска на севере края. Утверждалось, что силовиков обстреляли, в том числе с применением гранатометов, один из них погиб. Также сообщалось, что вооруженные люди вторглись на территорию монастыря Баньска. Косовские власти обвинили в нападении "сербские преступные группы".В результате столкновений убили троих косовских сербов. Вучич призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. Президент Сербии попросил контингент Североатлантического альянса в Косово и Метохии взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции. Премьер Албании Эди Рама также призвал KFOR взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения вооруженных столкновений.Позднее прокуратура Косово сообщила об обнаружении четвертого серба, погибшего при столкновениях. МВД самопровозглашенной республики заявляло, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска нашли арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское вооружение, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.Задержанных непосредственно во время перестрелки сербов арестовали на 30 дней. Их обвинили в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, косово, йенс столтенберг