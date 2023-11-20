https://ria.ru/20231120/argentina-1910479810.html
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 20.11.2023
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС
Аргентина не вступит в БРИКС, сообщила РИА Новости кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:44
2023-11-20T05:44
2023-11-20T15:19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Аргентина не вступит в БРИКС, сообщила РИА Новости кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов."Нет", — ответила она на вопрос, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года."Не знаю, почему такой интерес к БРИКС", — добавила она.Мондино добавила, что правительство Милея не имеет ничего ни за, ни против БРИКС. "Мы не понимаем, в чем выгода Аргентины в данный момент. Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это", — сказала она.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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брикс, аргентина, хавьер милей, бразилия, россия, в мире
БРИКС, Аргентина, Хавьер Милей, Бразилия, Россия, В мире
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС
Кандидат на пост главы МИД Аргентины Мондино исключила вступление страны в БРИКС