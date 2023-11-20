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Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 20.11.2023
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05:44 20.11.2023 (обновлено: 15:19 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/argentina-1910479810.html
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 20.11.2023
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС
Аргентина не вступит в БРИКС, сообщила РИА Новости кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:44
2023-11-20T15:19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Аргентина не вступит в БРИКС, сообщила РИА Новости кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов."Нет", — ответила она на вопрос, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года."Не знаю, почему такой интерес к БРИКС", — добавила она.Мондино добавила, что правительство Милея не имеет ничего ни за, ни против БРИКС. "Мы не понимаем, в чем выгода Аргентины в данный момент. Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это", — сказала она.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231119/valyuta-1910349649.html
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брикс, аргентина, хавьер милей, бразилия, россия, в мире
БРИКС, Аргентина, Хавьер Милей, Бразилия, Россия, В мире
Кандидат на пост главы МИД Аргентины исключила вступление страны в БРИКС

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Мондино исключила вступление страны в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Аргентина не вступит в БРИКС, сообщила РИА Новости кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов.
"Нет", — ответила она на вопрос, присоединится ли страна к БРИКС с 1 января 2024 года.
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"Не знаю, почему такой интерес к БРИКС", — добавила она.

Мондино добавила, что правительство Милея не имеет ничего ни за, ни против БРИКС. "Мы не понимаем, в чем выгода Аргентины в данный момент. Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это", — сказала она.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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