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На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов - РИА Новости, 19.11.2023
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23:09 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/migranty-1910461981.html
На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов
На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов - РИА Новости, 19.11.2023
На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов
Пункт обогрева для скопившихся мигрантов развернули в Костомукше в Карелии на границе с Финляндией, ситуация под контролем, сообщил глава Костомукшского... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T23:09
2023-11-19T23:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пункт обогрева для скопившихся мигрантов развернули в Костомукше в Карелии на границе с Финляндией, ситуация под контролем, сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что десятки беженцев скопились у въезда в Костомукшу. Это ближайший город к финскому погранпереходу "Вартиус". &quot;В результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих в настоящее время КПП. На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей&quot;, - написал Новгородов.Он отметил, что ситуация находится под контролем. Ранее сообщалось, что единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт "Вартиус" закрылся по графику в 18.00. С территории России в Финляндию через него перешли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
https://ria.ru/20231113/granitsa-1909229261.html
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в мире, финляндия, россия, костомукша
В мире, Финляндия, Россия, Костомукша
На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов

В Карелии на границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пункт обогрева для скопившихся мигрантов развернули в Костомукше в Карелии на границе с Финляндией, ситуация под контролем, сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что десятки беженцев скопились у въезда в Костомукшу. Это ближайший город к финскому погранпереходу "Вартиус".
«

"В результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих в настоящее время КПП. На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей", - написал Новгородов.

Он отметил, что ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт "Вартиус" закрылся по графику в 18.00. С территории России в Финляндию через него перешли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
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