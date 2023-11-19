https://ria.ru/20231119/migranty-1910461981.html

На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов

На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов - РИА Новости, 19.11.2023

На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов

Пункт обогрева для скопившихся мигрантов развернули в Костомукше в Карелии на границе с Финляндией, ситуация под контролем, сообщил глава Костомукшского... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T23:09

2023-11-19T23:09

2023-11-19T23:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пункт обогрева для скопившихся мигрантов развернули в Костомукше в Карелии на границе с Финляндией, ситуация под контролем, сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что десятки беженцев скопились у въезда в Костомукшу. Это ближайший город к финскому погранпереходу "Вартиус". "В результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих в настоящее время КПП. На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей", - написал Новгородов.Он отметил, что ситуация находится под контролем. Ранее сообщалось, что единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт "Вартиус" закрылся по графику в 18.00. С территории России в Финляндию через него перешли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.

https://ria.ru/20231113/granitsa-1909229261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, россия, костомукша