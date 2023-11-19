На границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов
В Карелии на границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пункт обогрева для скопившихся мигрантов развернули в Костомукше в Карелии на границе с Финляндией, ситуация под контролем, сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что десятки беженцев скопились у въезда в Костомукшу. Это ближайший город к финскому погранпереходу "Вартиус".
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"В результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих в настоящее время КПП. На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей", - написал Новгородов.
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.