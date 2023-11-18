https://ria.ru/20231118/gonkong-1910108986.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Гонконг на прямых рейсах

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Гонконг на прямых рейсах - РИА Новости, 18.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Гонконг на прямых рейсах

В конце декабря 2023 года после долгого перерыва вновь стартуют прямые рейсы из Москвы в Гонконг, туроператоры рассказали, сколько стоят пакетные туры в один из РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:47

2023-11-18T05:47

2023-11-18T05:47

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В конце декабря 2023 года после долгого перерыва вновь стартуют прямые рейсы из Москвы в Гонконг, туроператоры рассказали, сколько стоят пакетные туры в один из самых колоритных азиатских мегаполисов и почему он удобен для безвизовых поездок на Хайнань, сообщает АТОР.Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет прямые рейсы в Гонконг. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. На авиарейсах будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.В конце декабря билеты по маршруту Москва-Гонконг-Москва стоят от 60 тысяч рублей без багажа, и от 73,3 тысяч с багажом на одного пассажира.Путешествие в новогодний период ожидаемо будет дороже: билеты с вылетом 30 декабря и возвращением 7 января стоят от 130 тысяч с багажом на одного. После новогодних праздников тарифы снижаются: аналогичный полет обойдется в 73-77 тысяч рублей.По информации China Travel, экскурсионный тур в Гонконг в новогодние праздники на пять дней обойдется от 260 тысяч рублей на двоих с размещением в отеле категории "четыре звезды" и от 292 тысяч при проживании в "пятерке" с завтраками. В "Русском Экспрессе" добавляют, что путешествие в Гонконг после новогодних праздников на неделю (вылет из Москвы 9 января) обойдется от 270 тысяч рублей на двоих.Туроператоры отмечают устойчивый интерес россиян к поездкам в Гонконг, но напоминают, что это направление никогда не было на российском рынке массовым. Как подчеркивают эксперты компаний "Русский Экспресс", PAC Group и China Travel, Гонконг интересен бизнес-туристам: в мегаполисе традиционно много отраслевых выставок, особенно в сфере электроники.В Space Travel уже получают достаточно много запросов на поездки в Гонконг весной, когда активен выставочный сезон. В China Travel и PAC Group также напомнили о возможности совместить поездку в Гонконг с посещением Макао. Такие запросы уже поступают: добираться удобно благодаря регулярному паромному сообщению."Есть два основных варианта: это две-три ночи в Гонконге и поездка в Макао или комбинированный тур "Гонконг + Хайнань". В первом случае у туристов есть возможность почувствовать тот самый знаменитый "азиатский колорит", во втором – совместить экскурсионный отдых с пляжным", – отмечают в China Travel."Из-за наличия перелетов в Санью многие туристы рассматривают Гонконг не как отдельное место для отдыха, а как пункт для стоповера. Перелет на Хайнань из Гонконга займет всего 1 час 20 минут", – подчеркивают в Space Travel.Эксперты отмечают, что прямые рейсы из Москвы в Гонконг – это одна из хороших возможностей для россиян полететь на Хайнань без визы.Для въезда в Гонконг на срок до 14 дней россиянам виза не нужна, а Хайнань, на котором действует свой собственный безвизовый режим, отличный от остального Китая, принимает рейсы из Гонконга как из третьей страны. Соответственно, для россиян виза не нужна и здесь. Если же лететь на Хайнань со стыковкой в любом городе материкового Китая, виза уже понадобится.Кроме того, эксперты напоминают, что со стыковкой в Гонконге удобно лететь на Филиппины, Бали, в Сингапур, Малайзию. Например, перелет от Гонконга до Манилы составляет 1 час 40 минут, до Себу — 2 часа 20 минут.

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